Aliments en mal estat i raticides, a l’origen de les morts de gats detectades a principis d’any

A principis de l’any 2021 l’associació Laika va detectar i registrar diferents incidents en gats pertanyents a determinades colònies urbanes situades a les parròquies d’Encamp i d’Andorra la Vella amb signes d’un possible enverinament. Arran d’aquests incidents, i a demanda de Laika, el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat va obrir una investigació per a esclarir els fets. De les autòpsies practicades i dels resultats de l’enquesta del Cos de Banders se’n desprèn que podrien existir diferents causes de la mort dels animals, entre les quals almenys en un dels animals la causa de la mort va ser la intoxicació alimentària greu derivada de la ingesta d’aliments destinats a humans que estaven malmesos. Per altra banda, i malgrat que les proves no siguin concloents, també s’ha pogut detectar verí destinat a rates en determinades zones que podrien ser l’origen dels casos investigats, ja que la seva incorrecta utilització podria provocar indirectament l’enverinament d’altres animals.

Per part del Comú d’Encamp en el moment que es va detectar aquest fet, en col·laboració amb Govern i LAIKA, es van incrementar les rondes de vigilància amb els banders comunals i els agents de circulació. Tanmateix també es va realitzar un control amb una empresa especialitzada per intentar localitzar restes de verí, que no es va trobar, i s’han desbrossat les zones de vegetació per evitar que s’hi pugui amagar verí o qualsevol altra substància nociva pels animals.

En aquest context, des de l’associació Laika i des del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat es recorda que és de vital importància evitar alimentar els animals amb restes de menjar de consum humà. Les associacions de protecció dels animals estan a disposició de la ciutadania per aportar consell sobre com s’han d’alimentar els animals i fins i tot aportar aliments adequats a totes aquelles persones que senyalin tenir colònies o gats aïllats que es trobin fora de la via pública i als quals desitgin alimentar.

Així mateix, el Ministeri recorda els protocols a seguir per garantir un correcte ús dels verins que si bé són necessaris per a prevenir i controlar l’aparició de plagues, una incorrecta utilització pot provocar indirectament l’enverinament d’animals i pot també representar un risc per la salut pública:

En cas de detectar-se la proliferació de rates a la via pública, cal notificar-ho als serveis d’higiene comunals perquè es pugui procedir a realitzar les actuacions corresponents per a la seva adequada eliminació;

perquè es pugui procedir a realitzar les actuacions corresponents per a la seva adequada eliminació; Si donat el cas, la proliferació de rates es produeix en recintes privats, és la propietat la que ha d’actuar, contractant els serveis d’una empresa autoritzada en el control de plagues perquè es duguin a terme les actuacions de control i eliminació corresponents de forma segura.

Atenent els fets constatats, les associacions de protecció dels animals, juntament amb el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i els serveis comunals corresponents, continuaran duent a terme actuacions de control i vigilància de les zones afectades a fi de poder determinar les circumstàncies precises que estan a l’origen d’aquests abocaments incontrolats de substàncies verinoses a la via pública.