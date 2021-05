Denunciats dos fotògrafs per fer un reportatge del gall fer sense permís al Parc de l’Alt Pirineu

Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme han denunciat dues persones, una d’elles reincident, per fer una activitat fotogràfica no autoritzada sobre gall fer dins el Parc Natural de l’Alt Pirineu, en una època en què no està permès.

Els Agents Rurals han explicat que aquesta activitat està prohibida tot adduint que el gall fer és actualment una espècie protegida que “ha patit una forta regressió” els darrers anys, i creuen que fer-los fotos “pot pertorbar-los en un moment molt crític”. Per això, es tracta d’un fet que pot ser constitutiu d’una infracció de la Llei de Protecció de la Biodiversitat, amb sancions que poden anar dels 3.000 als 200.000 euros.

Des del grup especial hi han afegit que, en el context actual, “les xarxes socials fan d’efecte crida i això ocasiona més molèsties cap a aquesta i d’altres espècies en perill d’extinció a Catalunya”. Entre el material requisat, a banda de les càmeres, també hi havia sacs de dormir per passar la nit a la zona.