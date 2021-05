La Vansa i Tuixent celebra una Festa de les Trementinaires adaptada a la pandèmia

El pròxim cap de setmana, la vall de la Vansa i Tuixent viurà la 21a edició de la Festa i Fira de les Trementinaires amb tot un seguit de mesures de prevenció sanitària per la Covid-19. Així, tot els actes s’han programat a l’aire lliure, excepte els tallers i les visites al museu, l’aforament dels quals s’ha reduït a la meitat. Els diversos espais estaran perimetrats, tindran l’aforament limitat i es farà control d’accés i identificació i registre de les persones assistents, que hauran de fer ús de la mascareta en tot moment.

A més a més d’aquestes limitacions, del programa habitual dels darrers anys n’han quedat exclosos diversos actes, com ara el taller de danses, el ball de dissabte a la nit, el Ball de Llancers, la foguera d’herbes aromàtiques i el concurs d’identificació de plantes per l’olor. Per altra part, el concert nocturn d’Orquestrina Trama s’ha traslladat de dissabte a divendres a les vuit del vespre. Tot plegat, amb l’objectiu de minimitzar tan com sigui possible el risc de contagis.

Una de les novetats d’enguany serà la inauguració de les plaques identificatives de les cases de les trementinaires d’Ossera. L’acte, programat per a dissabte al matí, anirà seguit d’una xerrada en moviment de l’escriptor Isidre Domenjó tot recorrent el poble i descobrint les cases de les populars dones sàvies de la muntanya. La iniciativa de les plaques s’estendrà més endavant a tots els pobles de la vall de la Vansa i Tuixent. En total, un centenar d’habitatges s’identificaran com a cases de trementinaires.

Dissabte a la tarda, Sorribes de la Vansa acollirà una xerrada sobre els forns d’oli de ginebre de Riba-roja d’Ebre, la proclamació del Premi Trementinaire d’Honor, un concert del grup Sorguen i un taller de cançons tradicionals del Pirineu.

Diumenge tindrà lloc la Fira d’herbes remeieres i productes naturals, amb un reducció del 50% en el nombre de parades per tal de garantir les corresponents distàncies entre elles i amb els visitants. Parel·lament, al pati de l’escola es podrà veure l’espectacle familiar El bagul de la música tradicional, amb el Duet Daura; els conta-contes Maria, la trementinaire i El bonic conte del Marc i la Maria, i la presentació dels llibres La música que sona quan acaba de la cançó, de Marta Grau, i Dones al marge, d’Ivet Eroles. D’altra banda, el grup La Sonsoni oferirà un vermut-concert a Sorribes de la Vansa, mentre que l’encarregada de cloure la festa serà la cantant Laia dels Vents.

La Festa i Fira de les Trementinaires és organitzada pels ajuntaments de Josa i Tuixent i la Vansa i Fórnols, el Museu de les Trementinaires, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, el Parc Natural del Cadí-Moixeró i l’Entorn d’Aprenentatge de Tuixent i compta amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, el Departament de Cultura de la Generalitat i l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA).