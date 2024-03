Àlex Rius, a les portes del podi al segon eslàlom FIS de Soldeu

Àlex Rius, durant l’eslàlom FIS a l’Avet de Soldeu (FAE)

Avui diumenge la pista Avet de Soldeu ha acollit la segona prova d’eslàlom FIS amb Àlex Rius quart, a les portes del podi. L’andorrà ha finalitzat quart amb 1.36.34, a 1.95 del guanyador, el francès Paul Silvestre, i a només 0.23 de la tercera posició que ha estat per al també francès Jonas Skabar (+1.72). Segon ha acabat el gal Leo Avocat Maulaz (+1.51). A la primera mànega Rius marcava el 5è temps amb +0.33, però a la segona se n’anava a +1.62 encara que assolia també el 5è temps de mànega.

També ha completat la cursa l’andorrà Jan Torres, que ha estat 38è (era 69è a la primera), mentre que no han completat la segona mànega Àlvar Calvo, que a la primera era 42è, Pere Cornella (47è a la primera) i el també andorrà Marc Delgado (75è a la primera).

No han finalitzat la primera mànega els EEBE Pirmin Estruga, Nico Daban, Maià Font, Martí Llort, Marc Fernández, Salvador Cornella, Eric Ebri i el també andorrà Antoni Bea

En dones, Fiona Pou no ha acabat la primera mànega, mentre que Emma Ledesma, que a la primera era 29a, no ha finalitzat la segona mànega. La victòria ha estat per a la francesa Leonie Carroz, amb 1.41.31, amb les seves compatriotes Cleo Chalamel i Amelie Giraud, segona i tercera, respectivament a 0.66 i 1.14.

Demà dilluns, Soldeu torna a ser escenari de carrera, amb la celebració d’un gegant FIS, el segon d’aquests dies de curses. Al primer, disputat el divendres, Àlex Rius va ser el millor andorrà en la 7a plaça.