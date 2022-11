Alerta: Possible circulació de bitllets falsos de 500 euros i d’altres que simulen els de 5 a 50 euros

La Policia i l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) alerten de la possible circulació de bitllets falsos arran d’una operació conjunta dels Mossos d’Esquadra, la Brigada d’Investigació del Banc d’Espanya de la Policia Nacional i l’Europol aquest octubre.

L’operació es va saldar amb diverses detencions en diferents localitats espanyoles i va permetre desarticular el laboratori més important d’Europa de la darrera dècada dedicat a la producció de bitllets falsos de 500 euros. Els cossos policials en van comissar una quantitat valorada en 4 milions d’euros i estimen que els autors de les falsificacions haurien imprès bitllets pel doble del valor confiscat i, per tant, 4 milions més podrien estar en circulació.

La particularitat d’aquests bitllets és la gran qualitat que tenen, fins al punt que les màquines de detecció dels bancs els podrien arribar a donar per vàlids. En simulen i n’imiten els diferents elements de seguretat de manera molt fidedigna, i poden portar el ciutadà a la confusió fàcilment.

És per això que s’alerta la ciutadania en general i, principalment, entitats bancàries, comerciants i immobiliàries que efectuen operacions amb diners en efectiu que aquests bitllets podrien estar en circulació en el sistema financer andorrà.

Les dues institucions també recorden que encara es continuen detectant altres bitllets falsos anomenats “de fantasia”, una modalitat que afecta els de 5, 10, 20, i 50 euros. Simulen a simple vista els legítims tant en el color, com en la dimensió i el disseny, però inclouen inscripcions localitzades en l’anvers o el revers on s’indica que no són bitllets de curs legal, sinó que s’utilitzen, per exemple, en el rodatge de pel·lícules. Les inscripcions que es poden veure són “This is no legal tender, it’s used for motion props”, “movie money”, “prop copy” o “GEÇERSIZDIR”.

La Policia i l’AFA demanen que, en cas de detectar o sospitar de la il·legitimitat d’algun bitllet, es consulti les entitats bancàries o el mateix Cos de Policia. S’informa que fer servir aquests bitllets sent conscient que són il·lícits pot constituir una infracció penal. Es recomana als ciutadans lliurar-los als bancs o al Cos policial per tal de poder retirar-los de la circulació.