L’UdA acull l’exposició “Històries per viure”

La Universitat d’Andorra (UdA) acull, del 2 al 25 de novembre, l’exposició “Històries per viure”, una mostra fotogràfica itinerant que aborda l’experiència de la donació i el trasplantament d’òrgans des d’un punt de vista íntim i personal.

Les onze fotografies que conformen l’exposició, organitzada per l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA) i patrocinada pel Col·legi Oficial d’Infermeria d’Andorra (COIA) i el Govern, són obra de la fotògrafa i infermera Chiqui Novis. La mostra convida a reflexionar al voltant del gest generós de la donació i l’oportunitat de vida.

Per a fer-ho, el projecte ha comptat amb la col·laboració altruista de la mateixa artista, la qual ja ha utilitzat anteriorment la fotografia com a mitjà d’expressió de temes relacionats amb la salut, com també de persones d’Andorra que han rebut un trasplantament gràcies a la solidaritat de donants. Aquest és el cas de la Céline De Barros, estudiant de l’UdA, que ha rebut tres trasplantaments de ronyó i un de fetge.

Protagonista del cartell de l’exposició, la Céline no ha dubtat a participar d’un projecte que busca generar esperança entre altres malalts i les seves famílies.

La mostra, que es pot visitar de manera gratuïta, en l’horari d’obertura, a l’edifici principal de la Universitat (accés plaça de la Germandat), és un més dels projectes que s’impulsen des de l’ATIDA, la qual no només treballa per a donar suport a les persones trasplantades o en procés de ser-ho, sinó també per a conscienciar la població andorrana sobre la necessitat d’emprendre el camí cap a un sistema sanitari que permeti les donacions d’òrgans i teixits de manera que ajudi a millorar la qualitat de vida de les persones afectades, i en alguns casos, salvar vides.

A banda de comptar amb la col·laboració de la Universitat d’Andorra, la iniciativa també ha estat possible gràcies a la col·laboració dels set comuns d’Andorra, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, Ràdio i Televisió d’Andorra, el Bàsquet Club Andorra, Creu Roja Andorrana, el Museu Carmen Thyssen Andorra, Illa Carlemany, l’agència Comando, Exe Prisma i Photo Tools.