Presentació del projecte per a crear una “Einateca” a la Seu

L’Ateneu Alt Urgell organitza aquest dimecres, a les 8 del vespre, una xerrada per a presentar “l’Einateca”, un projecte per a dotar-se d’un banc d’eines comunitari a l’abast de les persones que en necessitin. La idea neix tot inspirant-se en accions semblants ja existents com ara la Caixa d’Eines i Feines de Ciutat Vella, a Barcelona. Per això, representants d’aquest servei seran a l’Ateneu per a donar-la a conèixer i explicar com funciona.

La xerrada té el suport de l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran, des d’on han explicat que l’objectiu final és disposar d’un conjunt d’eines que sigui “accessible a tothom” sempre que les necessitin per a reparacions o petites obres, tot fent-ne un ús responsable, de manera que els usuaris no hagin de tenir tots aquests instruments a casa.