Integrants de Mos-Kids. Foto: Mos-Kids

Albert Parra, director d’Alea Teatre i fundador del grup de música familiar Mos-Kids, explica que la seva vocació pel teatre i la música va sorgir de manera natural. “Si t’he de ser sincer, la vida m’hi va anar portant. Primer vaig estudiar imatge i so, però vinc del món del teatre. Al final vam crear una companyia i, 20 anys després, ja no t’ho planteges, treballes d’això”. Entre els seus referents, destaca noms locals com Pep Oriol, Jordi Morales i Xavier Hidalgo, que van ser els seus primers mentors a Cervera, però assegura no ser gaire mitòman: “Intento aprendre alguna cosa de tothom amb qui treballo”.

Parra es va integrar a Alea Teatre quan era molt jove, i va assumir-ne la direcció després de la mort del fundador, Jordi Morales. “Amb molta il·lusió vam començar a treballar, i avui, 15 anys després, seguim aquí”. Alea ha estat clau en l’escena cultural de Cervera, especialment per la seva implicació en l’Aquelarre, on Parra i la seva companyia han deixat empremta. “Hem aportat l’estètica i la metodologia dels últims 15 anys, treballant amb espectacles de gran format i fent de cantera per als joves que s’han interessat per les disciplines que practiquem“.

Sobre els Mos-Kids, un dels primers grups de música familiar de Lleida amb espectacles multidisciplinaris que barregen música, clown, dansa i titelles, Parra destaca l’emoció del llançament del primer disc, Aprendre a volar, que va tenir lloc el passat dilluns 6 de gener. “És la culminació d’un procés que va començar durant el confinament, amb una història que va derivar en un teatre musical. Davant la demanda del públic per a escoltar les cançons a casa, vam decidir transformar-ho en un disc“. La banda, especialitzada en música familiar, neix d’una experiència acumulada amb espectacles infantils, l’Aquelarre de Cervera i la implicació dels membres de la companyia, molts dels quals són músics. “Transformar aquella música original en una banda era un pas natural”, explica el fundador.

Amb el nou disc, els Mos-Kids volen transmetre valors com l’empoderament femení, la superació i l’amistat: “Avui en dia, tots els espectacles infantils han de combinar entreteniment i educació”

En l’era digital, Parra reconeix que la promoció és un repte. “Som desconeixedors d’aquest món, però comptem amb Halley Records i Vibra Comunicació per a encaminar-nos. Estem treballant amb molta il·lusió”. Mirant enrere, l’entrevistat diu que no canviaria res de la seva trajectòria. “El passat ens serveix per a sentir-nos satisfets. Viure exclusivament d’això els últims gairebé 20 anys ja és un petit èxit i el reflex que alguna cosa estem fent bé“. Com a anècdota, recorda una actuació a Edimburg que va acabar amb una recepció a l’ajuntament amb l’alcalde. “Ens vam sentir com estrelles del rock”, explica.

En el futur, l’Albert Parra somia amb arribar a places més grans amb el reconeixement del treball i esforç de tota la companyia: “Ens agradaria assolir més viralització i visibilitat, perquè això obre portes a nous escenaris i oportunitats”.





Per Lourdes Farré