El llibre infantil “La vida quotidiana abans i ara”

Títol: La vida quotidiana abans i ara

Escriptora: Cristina Junyent

Il·lustradora: Cristina Losantos

Editorial: Combel

Pàgines: No especificat

Edat: A partir de 6 anys

Cada matí, després de llevar-te, fas un seguit de tasques rutinàries: et rentes, et vesteixes i et calces; esmorzes, potser mentre expliques als pares què has somiat. Després vas a aprendre a l’escola, fins que surts a jugar amb amigues i amics. Potser et sembla que els nens i nenes sempre han fet aquestes tasques de la mateixa manera; doncs no.

Com es rentaven la cara, abans de tenir aixetes?





abans de tenir aixetes? Com jugaven, quan no hi havia ordinadors?





I a casa seva, com guardaven el menjar abans que hi haguessin neveres?

La vida dels nostres avantpassats va passar fa molts anys, i era ben diferent de com és ara! En aquest llibre coneixerem com han canviat les formes de viure el dia a dia de tots nosaltres al llarg del temps.