Els corticoides: riscos del seu ús freqüent

Un medicament que conté cortisona (belgachilena.cl)

Els corticoides són un tipus de fàrmacs que imiten l’acció d’unes hormones naturals produïdes per les glàndules suprarenals, conegudes com a cortisol. Aquestes hormones tenen un paper essencial en el funcionament del cos, ja que ajuden a regular processos com la inflamació, el metabolisme, el sistema immunitari i la resposta a l’estrès.

Els corticoides tenen una potent acció antiinflamatòria i immunosupressora, per la qual cosa s’utilitzen en una gran varietat de situacions clíniques. Alguns dels seus usos més comuns són:

Tractament de malalties inflamatòries cròniques: Artritis reumatoide

Malaltia de Crohn i colitis ulcerosa

Lupus eritematós sistèmic



Afeccions al·lèrgiques i asma: Rinitis al·lèrgica

Crisis asmàtiques

Reaccions al·lèrgiques greus com l’anafilaxi



Dermatitis i altres problemes cutanis: Psoriasi

Èczemes

Urticària



Tractament de malalties autoimmunes: Els corticoides ajuden a controlar la resposta immunitària exagerada que es produeix en aquestes malalties.



Situacions d’emergència: En casos de xoc anafilàctic o insuficiència adrenal aguda.



Tractament de càncers i prevenció de nàusees durant la quimioteràpia.

Els corticoides poden administrar-se de diferents maneres: via oral, injectats, inhalats o aplicats tòpicament en forma de cremes o pomades. L’ús prolongat o abusiu dels corticoides pot provocar efectes secundaris importants. Encara que aquests fàrmacs són molt eficaços, cal utilitzar-los sota supervisió mèdica per a minimitzar riscos.





Els principals efectes adversos són:

Efectes metabòlics: Augment de pes

Retenció de líquids

Augment dels nivells de sucre a la sang, que pot provocar diabetis.



Problemes ossis i musculars: Osteoporosi (pèrdua de densitat òssia)

Debilitament muscular (miopatia).



Sistema immunitari: Supressió del sistema immunitari, que fa més vulnerable l’organisme a infeccions.



Problemes cutanis: Pell més fina i fràgil

Aparició d’hematomes amb facilitat

Retard en la cicatrització de ferides.



Problemes hormonals: Alteracions en la producció de cortisol natural (supressió de l’eix hipotalàmic-hipofisiari-suprarenal).

En casos greus, pot causar insuficiència adrenal.



Problemes psiquiàtrics: Ansietat, insomni i canvis d’ànim

En alguns casos, poden aparèixer psicosi o depressió.



Altres efectes: Hipertensió arterial

Cataractes i glaucoma si s’utilitzen de manera prolongada.





Per a minimitzar els riscos associats als corticoides, és important: