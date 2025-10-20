FEDA i Endesa signen un nou acord de compra d’energia per a limitar els preus i garantir-ne l’origen renovable

FEDA i l’elèctrica espanyola Endesa han signat un nou PPA, un contracte de compra d’electricitat a preu garantit de llarga durada, que les vincula fins el 2037. L’acord dona continuïtat al ja existent i sumarà, a partir de 2028, un nou contracte que garanteix un preu tancat per al 30% de l’electricitat importada d’Espanya, fora de les fluctuacions de mercat, i amb origen renovable garantit. La signatura s’ha produït aquest dilluns, a la central hidroelèctrica de FEDA, per part del director general de comercialització d’Endesa, Davide Ciciliato, i del director general de FEDA, Albert Moles.
Aquest nou PPA se suma al que FEDA ja té actualment amb la mateixa companyia, i que finalitza el 2030, i s’emmarca en un procés d’escalatge de la finalització d’aquests contractes, garantint que sempre hi hagi una part de l’electricitat que s’importa a un preu tancat, apartat de les fluctuacions del mercat. Aquesta és una mesura de resiliència que ha adoptat FEDA com a acció per a protegir les tarifes elèctriques en cas que es puguin produir noves situacions de crisis energètiques, com la que es va donar al 2022, que tot i que va afectar, es va poder contenir gràcies als contractes a preu tancat dels quals disposava FEDA.
Per a Endesa, els PPA s’han convertit en una eina fonamental per a mitigar riscos vinculats als preus i donar estabilitat a llarg termini en la cobertura de les necessitats energètiques. Aquest instrument, unit a l’assessorament sobre mercats energètics, permet consolidar la relació de més de 25 anys amb FEDA amb un nou contracte que referma l’aposta d’ambdues entitats per la sostenibilitat.
En la compareixença posterior a la signatura, Albert Moles ha emfasitzat la importància de comptar amb col·laboradors de gran magnitud i la rellevància d’enfortir les connexions amb els dos països veïns. El director general ha apuntat també que “Endesa és una empresa que s’alinea completament amb nosaltres, gràcies a l’aposta ferma per les energies renovables; amb aquest PPA enfortim aquest punt i garantim, per a la pròxima dècada, subministrament d’electricitat renovable”. Així mateix, ha recordat que el compromís de FEDA va més enllà, amb un full de ruta clar perquè el 2030 tota l’electricitat importada sigui d’origen renovable.