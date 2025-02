Al març, entrada gratis a Casa de la Vall abans del tancament per les obres de restauració

La plaça del Consell General, amb la Casa de la Vall a un cantó i la nova seu a l’altre. Foto: Fòrum.ad

L’emblemàtic edifici patrimonial de la Casa de la Vall tindrà entrada gratuïta per a tota la ciutadania al llarg del mes de març. La mesura s’ha pres perquè tothom qui ho vulgui pugui visitar la seu històrica del parlament, just abans de les obres de restauració que es duran a terme a partir del mes d’abril. Així, doncs, des del dimarts 4 de març i fins al dissabte 29 de març, l’entrada a la Casa de la Vall serà lliure. Serà una ocasió irrepetible per a veure l’edifici tal com es coneix actualment, amb l’aspecte que li ha donat l’última gran reforma de l’any 1962, ara fa setanta-tres anys.

A partir del mes d’abril, la Casa de la Vall restarà tancada per treballs de reforma i restauració que s’allargaran fins al mes de desembre d’enguany. El projecte el lidera l’arquitecte, Enric Dilmé, que serà l’encarregat que l’edifici torni a lluir amb els elements i característiques semblants del segle XVIII i XIX.





Exposició d’art andorrà

Al llarg del mes de març el Consell General exposarà al cap de casa de la Casa de la Vall una mostra de les obres dels artistes andorrans que formen part del Fons d’Art del parlament. L’exposició “Art andorrà; el fons d’art del Consell General” mostrarà trenta-sis obres de les més de setanta que consta el fons d’artistes pròpiament andorrans. L’exposició inclou principalment pintura, fotografies i escultures. També es mostraran els tres cartells commemoratius de l’aniversari de la Constitució que s’han fet fins ara.





Noves visites a l’hemicicle del Consell General a partir de l’abril

Un cop es tanqui Casa de la Vall, s’ha acordat amb museus que es pugui visitar el nou hemicicle del Consell General. Actualment, ja s’està treballant en el relat i el guió que explicaran els guies durant la visita que està previst que tingui una durada d’uns trenta minuts i restringida a grups de com a màxim 15 persones sota reserva prèvia.

A més, les visites al nou hemicicle també s’adreçaran a les escoles i els centres educatius del país amb l’objectiu que els alumnes puguin continuar visitant el parlament i fer els tallers previstos en el programa del Consell Obert.