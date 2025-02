La fiscalia sol·licitarà 10 anys de presó per a un home acusat de drogar i violar una dona a Soldeu

Dependències interiors de la seu de la justícia (AndorraDifusió)

La fiscalia demanarà 10 anys de presó per l’home de 33 anys acusat de drogar i violar una dona a Soldeu, al desembre de 2023. Tal com explica AndorraDifusió, el cas s’està jutjant ara mateix al Tribunal de Corts, amb l’acusació particular, que demanarà 15 anys. De la seva banda, la defensa reclama l’absolució perquè creu que la relació sexual va ser consentida.

Relació sexual consentida entre dos desconeguts que no va acabar bé o violació? Són els fets que estan jutjant en una vista oral al Tribunal de Corts i que es van produir en la nit del 21 al 22 de desembre de 2023, a Soldeu. La fiscalia considera provat que l’acusat, de 33 anys a l’època, va conèixer una cambrera en un local nocturn i la va drogar. Posteriorment van anar anar al pis d’ella on l’hauria violat. Per això, li reclamarà una pena de 10 anys de presó que l’acusació particular augmenta a 15.

Per la seva banda, la defensa vol l’absolució perquè creu que en tot moment va haver-hi consentiment. Afirma que tots dos haurien consumit lliurement la droga i que ella es va penedir per raons desconegudes. L’acusat ha assegurat que portava un parell d’anys viatjant i treballant per tot el món i que, per exemple, havia deixat de viure a un país àrab perquè no li agradava una societat tan masclista. Ha reconegut haver mentit, en un primer moment, sobre el consum de droga, però havia estat perquè sabia que estava prohibit al Principat.