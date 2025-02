Enzo Goudou-Sinha, el recanvi del BC Andorra per la lesió de Rafa Luz

El jugador Enzo Goudou-Sinha. Foto: Cholet Basket

El Bàsquet Club Andorra ha segellat la incorporació del francès, Enzo Goudou-Sinha. El base gal arriba al Principat per a estar-s’hi, en principi, fins a la conclusió de la present temporada. El jugador ha estat militant al Saint Quentin del campionat francès. A la lliga té una mitjana de 10 punts i 3 assistències en 20 minuts per partit. El club tricolor es fa amb els seus serveis per a fer front a la baixa per lesió de Rafa Luz, que romandrà força dies de baixa.

La nova incorporació del BC Andorra, de 26 anys, no sap el què és jugar a l’ACB i un dels seus trets del joc més destacats és el seu bon llançament des de la distància, com a triplista. Enzo Goudou-Sinha arribarà al Principat en les properes per a reforçar la plantilla que dirigeix l’entrenador, Joan Plaza.