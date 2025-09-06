Ajudar als nens en la tornada al col·legi

Les vacances s’han esgotat i el començament del nou curs escolar ja ha arribat. De la mateixa manera que ens ocorre als adults, els nens també poden sofrir la síndrome postvacacional, així com experimentar un cert rebuig o apatia en el seu retorn a l’escola, no només pel canvi brusc que suposa deixar un estiu replet d’activitats, horaris més dilatats i molt temps lliure i de diversió, sinó també per la por o la inquietud davant professors i companys nous, o matèries que, cada curs, es tornen més complexes. Per a ajudar-los a afrontar millor l’inici del curs, hi ha alguns consells que com a pares podem i hem de seguir.
– Començar uns dies abans a establir de nou la rutina dels horaris als quals hauran d’enfrontar-se un cop començat el curs.
– Preparar tot el material amb antelació suficient i no deixar-lo tot per a l’últim dia. Convé així mateix deixar al nen/a que participi d’aquesta preparació, per exemple, triant l’estoig o el model de sabates, organitzant la motxilla, etiquetant amb el seu nom els seus llibres, etc.
– Veure als seus amics abans del començament del curs per a una primera presa de contacte amb ells.
– Emfatitzar-los els aspectes positius que té començar el col·legi: conèixer nous amics i docents, tornar a iniciar les seves activitats extraescolars o esports preferits, estrenar material escolar i llibres…
– Parlar amb ells per a saber com se senten o quines són les seves preocupacions.
– Transmetre’ls seguretat en tot moment.
– Acompanyar-los el primer dia, sobretot si el col·legi és nou, perquè perdin la por d’enfrontar-se sols al problema i sàpiguen per on han d’accedir, com actuar o on dirigir-se.
– Llevar-se el primer dia uns minuts abans de l’hora habitual perquè els nervis del primer dia no ens envaeixin.
I, sobretot, fer-los saber que estarem al seu costat en tot moment per a qualsevol dubte o ajuda que necessitin.