La Seu celebrarà la 1a Trobada de Llengua i Cultura Catalana del Pirineu

El cap de setmana del 10, 11 i 12 d’octubre, la Seu d’Urgell celebrarà la 1a Trobada de Llengua i Cultura Catalana del Pirineu. Així ho han anunciat l’alcalde de la Seu i regidor de Cultura, Joan Barrera, i el regidor del Grup municipal de la CUP, Miquel Albero. L’alcalde Barrera ha explicat que aquesta primera trobada dedicada a la llengua i la cultura catalana “es va començar a gestar en el marc del pacte de pressupostos de 2025 i que ara donem compliment”. “Volem, durant aquests tres dies, a través de taules rodones, poesia, xerrades, música, dansa i teatre posar en valor la nostra llengua i abordar la situació actual del català com a eina de cohesió social i alhora posar damunt la taula els reptes de futur”, ha reblat l’alcalde de la Seu.
Joan Barrera ha volgut ressaltar la importància d’organitzar aquesta trobada a la Seu. “Posar en valor la llengua i la cultura catalana des del Pirineu amb representació de tots els territoris de parla catalana: Catalunya, Andorra, País Valencià, Catalunya Nord i les Illes”.
L’alcalde de la Seu ha volgut agrair públicament la col·laboració del regidor Miquel Albero, regidor de la CUP, a l’hora de confeccionar aquesta trobada amb “molta fluïdesa”, agraint-li també les seves aportacions que han estat “molt bones” per fer realitat aquesta trobada. “Serà una trobada que ens podrem sentir orgullós de celebrar-la a la nostra ciutat, i volem ser també pioners en posar en valor la llengua que ens uneix a tots i a totes, tal i com ho vam ser amb la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, en el marc de la Fira de Sant Ermengol”, ha afirmat Barrera.
Per la seva part, Miquel Albero, regidor de la CUP, ha reafirmat les paraules de l’alcalde Barrera respecte que la trobada era un dels punts del pacte dels pressupostos de 2025. “Una trobada que posi en qüestió l’estat de llengua catalana i quins són els reptes de futur, on es vol combinar el que és la institució amb d’altres persones que vindran d’arreu dels territoris de llengua parla, i a la vegada combinar diferents mostres de cultura amb diverses taules rodones que creiem que són temes d’actualitat com l’estat de la llengua, els joves i la llengua, la immigració i la llengua. En definitiva, socialitzar amb la població sobre l’estat de salut del català i que importants són aquestes trobades per a poder lluitar i preservar la llengua catalana”.
Albero també ha volgut remarcar la importància que aquesta trobada se celebri i s’organitzi dels del Pirineu: “Com des de la Seu d’Urgell, fora de grans ciutats com Barcelona o València, s’ha pogut articular aquesta trobada que acollirà tanta gent”. El regidor de la CUP també ha volgut fer un agraïment per la bona predisposició de l’alcalde de la Seu des del primer moment a l’hora d’organitzar i celebrar aquesta trobada dedicada a la llengua i la cultura catalana.
Val a dir que tant l’alcalde de la Seu com el regidor de la CUP han destacat la gran col·laboració que ha ofert Òmnium Cultural a l’hora d’organitzar aquesta primera trobada al municipi.
El programa de la trobada
La 1a Trobada de Llengua i Cultura Catalana del Pirineu, que tindrà lloc a la sala Sant Domènec, s’iniciarà el divendres 10 d’octubre amb un acte inaugural on hi prendran part autoritats i regidors. Seguirà amb una conferència inaugural titulada ‘Països Catalans, llengua i cultura en l’actualitat’, que tindrà com a ponents ja confirmats Xavier Antich, president d’Òmnium Cultural; Emma Zafón, escriptora valenciana; Joan-Lluís Lluís, escriptor de Perpinyà; i Albert Villaró, escriptor pirinenc. La jornada es clourà amb teatre a càrrec de La Fanga Escènica.
Dissabte 11 d’octubre, la trobada continuarà amb la conferència ‘Polítiques públiques per a la difusió i defensa de la llengua catalana’, amb la participació del Conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Vila; un representant del Govern d’Andorra i la presidenta d’Acció Cultural del País Valencià, Anna Oliver.
Després d’aquesta conferència serà el torn del recital de poesia que oferirà Cesk Freixas.
La matinal de dissabte continuarà amb la conferència ‘Cultura cooperativa per la cultura i la llengua catalana’ en la qual hi prendran part Eloi Aymerich de Culturacoop; una representació de la Xarxa de Casals i Ateneus dels Països Catalans i el mateix cantant i rapsode, Cesk Freixas.
A la tarda de dissabte, 11 d’octubre, se celebraran les conferències ‘Cultura i llengua catalanes com a eines d’integració i acollida’ amb Africatalans, Saoka Kingolo i Marina Massaguer; ‘Joves per la llengua’ amb Fran Tudela i Joan Salvador de Parlars Mallorquins.
La jornada de dissabte finalitzarà amb el concert de Pep Gimeno ‘El Botifarra’.
Diumenge 12 d’octubre, darrera jornada de trobada, tindrà lloc al passeig Joan Brudieu una mostra de cultura catalana de diferents punts dels territoris de llengua catalana i un concert amb l’Orquestrina Trama i Arnau Obiols.