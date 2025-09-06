‘Carretera i Manta’ completa la seva trentena temporada dins la celebració del 40è aniversari de RàdioSeu

El programa de RàdioSeu ‘Carretera i Manta’ ha completat aquest divendres la programació d’estiu en una edició molt especial, atès que ha assolit la seva 30a temporada en antena, una fita poc habitual a les ràdios locals catalanes i que és possible gràcies al suport continuat d’oients, patrocinadors i col·laboradors. A més a més, aquest fet coincideix amb la commemoració del 40è aniversari de RàdioSeu.
Un any més, la temporada ha culminat amb una donació solidària i el sorteig d’un viatge a Mallorca entre els oients que hi han trucat al llarg de l’estiu. Enguany s’ha revalidat l’èxit d’audiència amb més de 2.000 participacions, de les quals més de la meitat són trucades telefòniques en les hores d’emissió del concurs –de dilluns a divendres al migdia- i la resta corresponen als sortejos que s’han fet per xarxes socials.
Fruit d’aquesta alta participació, aquest divendres s’ha fet el lliurament d’un xec de 250 € per a un projecte solidari local, que enguany ha correspost a l’entitat Pirineu amb el Sàhara, que des de fa dues dècades organitza l’acollida d’infants sahrauís a l’Alt Urgell i a contrades veïnes. Aida Clotet, com a representant de l’ONG urgellenca, ha recollit la donació aquest divendres de mans de Josep Marsino, de Simac Electroservei, establiment que ha ofert un any més aquesta col·laboració. Clotet ha avançat que ja tenen destí per a aquesta quantitat: el projecte que tenen en marxa d’editar un conte, en col·laboració amb el CAU de la Seu, que tindrà els infants sahrauís com a protagonistes.
Al lliurament hi ha estat present, en representació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el regidor de Solidaritat Jordi Mas, que ha elogiat la tasca que duen a terme entitats com Pirineu amb el Sàhara de cara a fomentar des de la capital urgellenca la cooperació i la justícia social.
Sorteig del viatge
Tot seguit s’ha fet el sorteig del viatge a Mallorca, ofert per CadíTours. El guanyador ha estat l’oient Joan Lozano, amb la trucada número 602.
També s’ha sortejat un obsequi de l’associació Menja’t l’Alt Urgell, que ha guanyat Dolors Guilló (trucada número 1.115), i una invitació pel Ràfting Parc, que ha correspost a Cisco Bullich (número 850). El sorteig ha comptat amb la presència de Rosi Bustamante, en representació de CadíTours.
Recuperació d’entrevistes dels 40 anys de RàdioSeu
En aquesta trentena edició, el 40è aniversari de RàdioSeu ha estat molt present en els continguts del concurs. I és que s’ha aprofitat per a recuperar una petita mostra dels milers d’entrevistes i programes especials que l’emissora municipal ha emès en aquestes quatre dècades, al llarg de les quals n’han format part com a col·laboradors centenars de veïns i veïnes de la Seu d’Urgell, juntament amb l’equip de professionals i amb persones d’altres poblacions igualment apassionades per la ràdio.
Concretament, s’ha tornat a emetre algunes de les converses més significatives que es conserven a l’arxiu sonor de RàdioSeu, amb noms ben coneguts a nivell local, nacional o en alguns casos internacional, com per exemple Kilian Jornet, Quim Monzó, Dani de la Orden, Roger Casamajó, Maialen Chourraut, Antoni Bassas, Artur Blasco, Horacio Llorens, Gisela, Dàmaris Gelabert, Quimi Portet, Jimmy Piñol o Elvireta Farràs. Pel que fa a l’actualitat, aquest estiu han passat pel programa convidats com l’artista Pep Bou, el Mag Lari, el futbolista de l’FC Andorra Albert Rubio, el músic Ivan Caro i el mestre cerveser Jordi Blasco.
‘Carretera i Manta’, dirigit i presentat per Ignasi Cervera i amb la producció de Pep Graell, Marta Pujantell i Aleix Godinho, ha ofert un estiu més un gran nombre de premis setmanals per als oients, gràcies als patrocinadors i col·laboradors. A més a més, a través dels concursos proposats es dona a conèixer pobles, personatges, fets històrics o tradicions del territori.
Aquesta edició ha estat possible gràcies al patrocini de CadíTours, La Casa del Matalàs, Materials Alt Urgell, Menja’t l’Alt Urgell, Parc Olímpic del Segre, PEUSA, Restaurant Llobarca, SIMAC Electrònica i Stiu 3000-Up Now. També s’ha comptat amb la col·laboració de Turisme Seu i Turisme Alt Urgell.