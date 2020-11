Així has d’usar el roller facial dins de la teva rutina de bellesa. T’encantarà!

Sí, ho sé. El que et porto avui no és precisament una novetat. Fa temps que es parla del roller facial. No obstant això, hi ha alguna cosa que sí que ha canviat: jo m’he enamorat del meu!

He de reconèixer que, des que me’l vaig comprar, no li havia fet massa cas. Però ara m’he adonat que el meu problema era que no sabia realment com l’havia d’usar. No obstant això, fa unes setmanes em va arribar una informació molt útil: uns senzills passos per a incloure aquest accessori en la meva rutina de bellesa. I després d’aplicar-los, i seguir-los cada dia, he de dir que estic molt contenta amb el resultat.

Així que, tant si ets de les que, com jo, tens el teu roller facial abandonat, com si encara no està en el teu necesser… el que t’explicaré segur que t’interessa!

Què és un roller facial?

Comencem pel principi. El roller facial és un petit corró de jade o quars que es fa rodar per la pell de la cara, el coll i l’escot per a millorar la seva aparença. El seu efecte fred, combinat amb els suaus moviments rotatoris, ajuda a drenar els teixits, reduir la inflamació i estimular l’energia de la pell. Jo el guardo a la nevera per a potenciar aquest efecte fred, encara que no és necessari fer-ho.

Si ets constant i l’uses diàriament, t’ajudarà a exercitar la musculatura facial i a reduir les línies d’expressió fines. A més, el seu suau efecte calmant és fantàstic per a reduir tensions. Per això, pots usar-lo al voltant dels ulls i en les temples quan et sentis estressada o abans d’anar-te’n a dormir… Veuràs que relaxant que és! Però aquí no acaben els seus beneficis. I és que també augmenta l’efecte dels tractaments que t’apliquis, ja que facilita la seva penetració.

Per això, pots usar-lo tant com vulguis i a qualsevol hora del dia. Al matí, per a dir adéu a la cara de cansament. A la nit, per a relaxar la teva pell i fer que absorbeixi millor els tractaments que li apliquis. Això sí, fes-ho amb la pell neta i seca, i, si és el cas, després d’aplicar-te els productes que utilitzis habitualment.

Fantàstic per a la zona dels ulls

És la meva zona preferida per a utilitzar-lo, sobretot al matí, ja que aconsegueix despertar la mirada i dissimular bosses i ulleres. A més, en el front i els ulls és on se sol acumular més tensió i on apareixen un major nombre de línies fines d’expressió, per la qual cosa amb constància es poden aconseguir molt bons resultats.

Per a usar-lo, només has de seguir 3 senzills passos:

Pas 1. Gira suaument el corró tres vegades al voltant de la conca de l’ull. Comença per la vora superior interna -on el teu nas colpeja la cella- i llisca’l cap a fora.

Pas 2. Torna a fer moviments circulars, però aquesta vegada, deixant-lo rodar per la zona de la conca de l’ull, sobre la parpella i sota l’ull cap al conducte lacrimal, pressionant suaument a mesura que avances. Repeteix cinc vegades.

Pas 3. Per a acabar, col·loca el corró verticalment a la cantonada interna de l’ull amb un suau moviment de balanceig. Repeteix tres vegades en cada ull.

Cura completa amb el teu roller facial

Si vols utilitzar els beneficis del roller facial en tota la cara, és important que segueixis, també, un protocol concret. A més, has d’anar amb compte de no exercir massa pressió. Pren nota dels passos!

Aplica sèrum, oli facial, crema hidratant o fins i tot una màscara (d’absorció) sobre el rostre net i sec. Mesura molt bé la pressió del corró, perquè la seva funció sigui regeneradora i energitzant però gens invasiva. Comença a usar-lo en la zona del front, fent moviments en sentit ascendent i cap als extrems de les temples, fomentant el mateix efecte que aconseguiríem amb un lífting. Fes-ho durant 30 a 60 segons. Després, fes el mateix amb la zona de les galtes i la mandíbula. Sempre seguint de l’interior del rostre cap a fora i en sentit ascendent. Fes-ho uns 30 segons en cada zona. Finalment, vés a la regió del coll. Usa’l de nou en sentit ascendent per a evitar la caiguda del teixit. Fes-ho durant 30 segons

