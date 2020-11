Sabies que hi ha japonesos que viuen als cibercafès?

Dins de la sèrie de vídeos de coses que probablement no sabies, avui et portem aquesta sèrie de 25 curiositats.

En aquesta ocasió el vídeo fa un repàs de diferents curiositats com les parpelles de les aus, un concurs d’escultures de sorra impressionant o l’explicació que donen de com viuen alguns japonesos als cibercafès

Aquests establiments han passat de ser centres amb ordinadors a instal·lacions que serveixen menjar i fins i tot disposen de dutxes per a aquelles persones que hi passen la nit ja que és l’indret on viuen.