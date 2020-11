‘25 anys màgics’, de Lluís Alcalà, escollida Sardana de l’Any 2019

L’obra dedicada als 25 anys de matrimoni d’una parella sardanista, del compositor Lluís Alcalà, es va fer amb el Premi Popular del concurs de Sardana de l’Any 2019 celebrat aquest dissabte a la tarda des del Teatre de La Passió d’Esparreguera. Va ser una edició atípica, ja que per motiu de la Covid-19 la final es va fer a porta tancada i amb les butaques del teatre buides, però més de 2.200 espectadors van poder seguir-la en directe a través de YouTube.

Per primer cop en les 31 edicions del concurs, aquest any no s’hi va poder veure la tradicional imatge d’urnes i paperetes i tampoc la dels guanyadors pujant a l’escenari per recollir els guardons. El context de la pandèmia havia obligat a la Confederació Sardanista de Catalunya a reinventar el concurs i adaptar-ho a les xarxes, però no hi van faltar l’emoció, els nervis, la competició, sobretot, la millor música de cobla.

Tot i el format virtual, el programa de l’acte va ser similar a altres anys. A la primera part, les cobles Jovenívola de Sabadell i La Principal de la Bisbal van ser les encarregades d’interpretar les dotze sardanes finalistes. A la mitja part el concurs va estrenar el sistema de votació online, per a tots els espectadors que prèviament s’havien registrat a la web del concurs. I la segona part va ser el moment del lliurament de premis, amb unes esplèndides actuacions amb l’Esbart Dansaire de Rubí i els percussionistes Jaume Yelo i Joan Torras acompanyant les cobles. Això sí, les mascaretes dels dansaires i la manca d’aplaudiments recordaven que estem encara en un context de pandèmia.

Premis Joventut i Crítica

Juntament amb 25 anys màgics, la gala atorgar altres guardons. El Premi Joventut va ser per a Sió, una sardana dedicada al 30è aniversari de la cobla La Jovenívola d’Agramunt, de Jan Fité, i la composició Llobregat Grooves, de Marc Timón, va rebre el Premi de la Crítica. Els accèssits es van atorgar a Gresca, tabola i Ball de Rams, de Jordi León (Premi Popular), A temps!, d’Anna Abad (Joventut) i Un mar de verdor, de Joan Druguet (de la Crítica).

L’acte es va tancar amb els parlaments institucionals, que es van fer de forma en línia. La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, va felicitar els guanyadors i els organitzadors, i va destacar la seva capacitat del món sardanístic de reinventar-se davant de la pandèmia. El president de la Confederació Sardanista de Catalunya, Xavier Tresserras, va insistir que la cultura és segura, ja que “no s’han trobat casos ni rebrots en cap dels espectacles programats”, i va fer una crida a les institucions i entitats “per continuar programant quan les entitats sanitàries ho permetin”.

Edició especial de la Sardana de l’Any 2020

Durant el concurs també es va anunciar la seu de la pròxima Final de La Sardana de l’Any: serà el teatre el Casal de l’Espluga de Francolí (la Conca de Barberà), el dissabte 15 de maig de 2021. Serà una edició especial en què es votaran les guanyadores dels darrers 16 anys i l’any 2022 es triarà la Sardana de l’Any 2020-2021.

Aposta pel format online

Xavier Tresserras destaca la bona acollida que va tenir aquesta final atípica: 830 persones van participar en la votació (una xifra similar als anys anteriors, en què es votava presencialment), més de 2.200 espectadors van seguir-la en directe i la retransmissió per YouTube supera ara les 4.000 visualitzacions. Tresserras explica que la gala ha “suposat una prova per la Confederació” i que, després de veure el bon resultat, des de l’entitat es plantegen donar continuïtat a aquesta iniciativa i apostaran per combinar la presencialitat amb el format online.

