Així es van rodar les imatges més perilloses del cinema

Molts saben que Tom Cruise no és doblat mai en les escenes perilloses que interpreta. Per al rodatge de la persecució d’helicòpters de “Misión Imposible Fallout” es va passar 8 hores diàries durant tres mesos per a aprendre a pilotar ell mateix l’helicòpter. Fins i tot manipulava una càmera mentre el conduïa.

Alguns secrets com aquest i molts altres els pots veure en aquest vídeo que ja porta gairebé sis milions de reproduccions en poc més de 5 mesos.

Les escenes del cinema estan plenes de curiositats, algunes pel fet que no s’ha precisat d’efectes especials i altres pels trucs que s’han utilitzat per a aquelles seqüències on es posa fins i tot en perill la vida dels mateixos actors.