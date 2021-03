Com assegurar el lliurament d’un email

Un correu enviat no equival a un lliurat. Des que surt fins que es mostra en la safata d’entrada del destinari, l’email passa per diversos filtres que el poden desviar o retenir i no lliurar mai. Segons diferents informes, el percentatge d’entregabilitat a Espanya és similar al d’Europa, situant-se en un 84% des de fa gairebé una dècada. Assegurar-se que els mails es lliuren correctament és el principal objectiu de qualsevol campanya d’email màrqueting.

La plataforma d’email màrqueting Acrelia acaba d’ampliar la seva col·lecció de eBooks gratuïts amb la publicació d’una guia en la qual revela els secrets de la entregabilitat d’un email. En ella explica en què consisteix, quins camins segueix un correu fins que es lliura, què ha de passar perquè arribi a la safata d’entrada i què es pot fer perquè això ocorri en el major percentatge de vegades possible.

Deliverability: Què és l’entregabilitat i com es mesura

És la capacitat que té una campanya d’email d’arribar a la safata d’entrada dels seus destinataris i no a altres carpetes. En la guia de Acrelia s’explica com hi ha dades estadístiques que ajuden a entendre aquest concepte: percentatge de lliurats o delivery rate, els lliurats en la safata d’entrada, en la safata de spam, i la taxa dels no lliurats.

L’entregabilitat d’un email és alta o baixa depenent de diferents factors que tenen a veure amb els filtres que posen els proveïdors de correu electrònic. Els que més influeixen en el lliurament, i dels quals Acrelia ofereix informació extensa en la seva guia, estan relacionats amb les queixes (complaints) que marquen a un remitent com spam, amb el percentatge de rebot, que pot ser temporal o permanent, però també amb els spamtraps (adreces d’email per a atrapar spammers), les llistes negres, la IP de l’emissor, el contingut de l’email que s’envia, el comportament dels usuaris quan reben el mail, la reputació del remitent i l’autenticació. Cadascun d’aquests factors afecta de diferent forma a la entregabilitat.

Què passa quan li donem a enviar

Per a entendre la entregabilitat cal saber què ocorre quan enviem un correu electrònic. L’email realitza tot un viatge fins que arriba a la safata d’entrada del destinatari. Pel camí, una sèrie de filtres el revisen i validen per a decidir si es lliura o no i, en cas afirmatiu, on. En la seva d’entregabilitat, Acrelia traça el recorregut d’un email des que es dona al botó d’enviar fins que arriba al seu destí, i què pot passar pel camí perquè es lliuri o no.

Millors pràctiques d’entregabilitat

Arribar al 100% d’entregabilitat és l’objectiu de qualsevol responsable d’email màrqueting i per a aconseguir-ho es poden seguir unes pràctiques de les quals Acrelia ofereix valuosa informació i consells en la guia d’entregabilitat que es pot descarregar des de la seva pàgina web. Entre ells, es pot saber com fer que el destinatari afegeixi una adreça a la seva llista de contactes, com autenticar un domini o verificar emails, com actualitzar una llista amb informació útil, utilitzar el doble opt-*in i plantilles, revisar estadístiques, entre altres.

El eBook "Els secrets de la entregabilitat en email màrqueting" es pot descarregar aquí, , i en ell es pot trobar tota aquesta informació ampliada i amb exemples pràctics que ajudaran empreses, marques i organitzacions a millorar la entregabilitat de les seves campanyes de correu electrònic.

