Aistech Space, Actua Innovació i el CENMA treballaran conjuntament nous sistemes satèl·lit i geoespacials

El secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, el director d’Actua Innovació, Marc Pons, i el co-fundador d’Aistech Space, Carles Franques, han signat aquest dijous a la Casa de la Muntanya d’Ordino un conveni de col·laboració entre les dues entitats per explorar el desenvolupament a Andorra de noves tècniques geoespacials i d’imatge satèl·lit relacionades amb la muntanya.

Aistech Space és una entitat privada del sector espacial que compta amb el suport de l’Agència Espacial Europea. Està especialitzada en la monitorització de la Terra mitjançant la seva pròpia constel·lació de satèl·lits i a la generació d’intel·ligència geoespacial a partir de l’anàlisi de dades terrestres captades des de l’espai.

Galabert ha destacat la importància de l’acord i ha avançat que “els principals esforços se centraran en la predicció i anàlisi d’allaus de neu a Andorra. Paral·lelament es treballarà en el desenvolupament de models de cobertura de neu i monitorització del desgel, que permetran avaluar les tasses de desgel i les contribucions als nivells d’aigua del riu. Amb aquestes dades es podran desenvolupar models predictius per determinar els volums i cabals d’aigua dels rius del país”.

Per la seva banda, el director d’Actua Innovació, Marc Pons, ha comentat les diverses línies de treball que treballen des de fa uns mesos com per exemple “el desenvolupament de sistemes i models que facilitaran la mesura i el seguiment de la densitat forestal o determinar possibles reduccions en les densitats dels arbres”, i ha afegit que “també es treballaran sistemes de detecció de riscos naturals via imatge satèl·lit”. De fet aquesta setmana ja s’ha començat amb la instal·lació d’alguns sensors a Sorteny que es connectaran via els satèl·lits d’Aistech, i que permetran la monitorització de maner continua i recurrent de variables crítiques.

El co-fundador d’Aistech Space, Carles Franques, ha assenyalat que “considerem que Andorra i les iniciatives que Actua Innovació ha posat en marxa suposen un entorn propici i adient on podem treballar de manera conjunta amb els diferents agents d’Andorra amb l’objectiu de compartir coneixement, experiències i tecnologia per generar un impacte real en l’àrea de muntanya”. Carles Franquesa ha recordat que “el nostre objectiu és aportar una nova visió sobre l’impacte de les activitats humanes i econòmiques sobre el Planeta i contribuir a millorar el nivell i la qualitat de vida a través d’un desenvolupament més sostenible”.

L’acord entre Actua Innovació i Aistech Space té una durada inicial de 6 mesos, prorrogable per períodes de sis mesos. L’epicentre de la major part dels estudis serà la Casa de la Muntanya.