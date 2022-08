Aire condicionat en el cotxe: consells i trucs

La temperatura interior del nostre vehicle no és només una qüestió de comoditat, sinó que també influeix en la nostra conducció. La temperatura ideal de l’habitacle del cotxe a l’hora de conduir és d’entre 20 i 22 graus centígrads.

Per això, l’aire condicionat del cotxe a l’estiu es torna molt important. Cal revisar-lo per a poder detectar si la recàrrega de gas de l’aire condicionat necessita ser reposada, si existeix alguna petita fugida en el sistema o si és necessari canviar els filtres per a millorar la qualitat de l’aire.

Independentment de l’estat del teu aire condicionat, davant les altes temperatures, intenta estacionar el cotxe a l’ombra i calcula el desplaçament del sol. El para-sol també pot ajudar a mantenir l’interior fresc. És important que, abans d’entrar en el cotxe després d’haver-lo deixat estacionat, obris bé les portes i les finestretes perquè es ventili el màxim possible.

D’altra banda, és un error arrencar el cotxe i posar a l’aire condicionat molt fort. La recomanació és posar-lo a funcionar suaument per a evitar avaries. A mesura que anem agafant velocitat anirem pujant les revolucions i pujant les finestretes de manera progressiva.

Una vegada que l’habitacle ja estigui fresc, és rellevant que evitis que l’aire fred es dirigeixi a la cara i al coll. Atès que l’aire fred pesa més que l’aire calent, dirigeix-lo cap al sostre per a refredar més ràpidament l’interior del cotxe.

Molts vehicles ja incorporen climatitzador en comptes d’aire condicionat. La gran diferència entre tots dos és que el climatitzador disposa d’un sensor dissenyat perquè et puguis oblidar de controlar la velocitat del ventilador i les sortides de l’aire. A més, permet aconseguir una temperatura constant, independentment de la temperatura exterior.

A diferència de l’aire condicionat, el climatitzador pot barrejar l’aire fred amb l’aire calent i aconseguir que tant la temperatura com la humitat a l’interior de l’habitacle sigui la correcta. Això sí, el sistema de climatització augmenta el preu del vehicle, ja que ha de portar una sèrie de sensors de temperatura, motors elèctrics que mouen les trapes d’entrada d’aire a l’interior del vehicle pels diferents difusors, etc.

Per circulaseguro.com