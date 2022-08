Mallorca, obert tot l’any, de Xavier Moret

Títol: Mallorca, obert tot l’any

Autor/a: Xavier Moret

Pàgines: 336

Editorial: Pòrtic

Sinopsi:

La Mallorca de tot l’any, viscuda i narrada per Xavier Moret.

Segons l’escriptor i viatger Lawrence Durrell, hi ha una categoria d’humans que senten una atracció irresistible per les illes; es tracta dels illòmans. Xavier Moret, que és un d’aquests individus, ha escrit un llibre deliciós sobre una illa que tenim molt a prop, Mallorca, i que no sempre valorem com el que és: un paradís a l’abast. En un temps en què ens han acostumat a sospirar pels paisatges llunyans i exòtics, sovint ens costa fer-nos a la idea que un lloc tan proper també pot ser meravellós. I ho és, per molts nyaps urbanístics que s’hi hagin fet en nom del gran negoci del turisme

Mallorca, obert tot l’any va més enllà dels tòpics i convida el lector a recórrer amb ulls de viatger els diversos paisatges de la gran de les Balears, Hi trobarem ciutats, pla, muntanya i una costa preciosa puntejada d’oliveres centenàries. Xavier Moret, a més, no s’oblida dels aspectes socials i culturals—també gastronòmics—d’aquest petit món envoltat d’aigua que conté l’essència de la Mediterrània.

Font: lacasadellibro