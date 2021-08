Agricultura licita una campanya per a sensibilitzar sobre la tinença responsable d’animals de companyia

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, la licitació d’una nova campanya de sensibilització de la ciutadania amb relació a la tinença responsable d’animals de companyia. La proposta d’impulsar una campanya és fruit del treball desenvolupat en col·laboració amb les associacions protectores d’animals.

L’objectiu és impulsar una campanya de comunicació d’àmbit nacional per a poder conscienciar a la ciutadania de les obligacions que comporta tenir una animal de companyia. Així, es vol enfocar la campanya a dos segments concrets de la població: els que es plantegen l’adquisició d’un animal de companyia i els que ja en tenen un.

En el primer dels casos es vol conscienciar sobre tots els paràmetres que cal tenir en compte per a garantir, el millor possible, el benestar de l’animal. Així caldrà incidir en l’entorn familiar, l’estatus econòmic, el tipus d’habitatge de què es disposa i el tipus d’animal que es vol adquirir o adoptar. En el segon cas, es potenciarà una major convivència entre la ciutadania, recordant les normes bàsiques que cal seguir quan és té un animal de companyia.

La campanya permet complir amb els objectius establerts en la Llei de tinença i de protecció dels animals que té per objecte establir les normes per a la protecció dels animals, la tinença, el tracte, el maneig, el comerç i l’aprofitament dels animals domèstics i dels animals salvatges, tant si són de fauna autòctona, com de fauna no autòctona.

El concurs públic és de caràcter nacional, amb procediment obert i modalitat ordinària. El plec de bases es podrà descarregar de manera gratuïta a la pàgina web www.tramits.ad o www.e-tramits.ad (enllaç Edictes i plecs de bases), i també es podrà recollir de manera presencial al Servei de Tràmits. Les empreses interessades tenen temps fins al pròxim 10 de setembre per a presentar oferta.