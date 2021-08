La neu es deixa veure al Pas de la Casa

La neu ha arribat al Pas de la Casa, aquest dissabte, en el darrer dia del mes de juliol. Com s’havia anunciat, el descens de les temperatures previst per a aquest cap de setmana, i la tempesta elèctrica, acompanyada de trons i calamarsa en molt punts, ha enfarinat les cotes més altes del país, com ara el circ de Pessons a 2.600 metres d’altura.