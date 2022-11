Agricultura licita l’elaboració d’un nou pla de promoció dels Productes Agrícoles i Artesanals

L’executiu vol elaborar un pla de comunicació per a promocionar i publicitar els productes alimentaris i els productes artesanals dels productors locals adherits a la marca Productes Agrícoles i Artesanals d’Andorra. Així, la demanda també vol incloure en l’adjudicació l’elaboració dels treballs de disseny gràfic i producció dels elements amb els que es duguin a terme aquestes actuacions de promoció i publicitat, així com els suports per a la seva difusió ja sigui tant de forma física com a través de mitjans digitals.

La licitació té per objectiu renovar l’estratègica i el relat al voltant dels productes agrícoles per a millorar i potenciar les accions de promoció i publicitat dels productes de proximitat que són elaborats sota estrictes criteris de qualitat. La licitació consta de dos lots, un dedicat als treballs de creativitat i maquetació i l’altre relatiu a la difusió i manteniment de les xarxes socials.

El concurs públic és nacional, procediment obert i modalitat urgent. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament a la web de la Plataforma de contractació del sector públic. Els interessats poden presentar-se fins el 23 de novembre d’enguany.