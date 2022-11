Govern vol contractar uns serveis especialitzats per a garantir la protecció de dades

Ha quedat aprovada la convocatòria d’un concurs públic per a la contractació dels serveis d’una empresa especialitzada en el tractament de dades personals que proporcioni un delegat de protecció de dades per a tot el Govern i elabori un pla de treball per a garantir la protecció de dades.

Seguint la Llei 29/2021 qualificada de protecció de dades personals, l’objectiu del concurs és licitar els serveis d’una empresa especialitzada per a l’elaboració del Pla Director de Privacitat (PDP), que alhora haurà de nomenar un delegat de Protecció de dades del Govern d’Andorra. Aquest delegat implementarà el PDP per a complir amb l’actual normativa en matèria de protecció de dades.

El PDP ha de permetre conèixer, analitzar i classificar les dades que tracta actualment el Govern, així com les dades vinculades als projectes en marxa, tenint en compte qüestions com el cicle de vida de les mateixes.

La licitació es farà mitjançant concurs públic nacional amb procediment obert i modalitat de contractació urgent. Les ofertes s’han de presentar a la plataforma de contractació del sector públic, a través de l’enllaç web que s’indica en el plec de bases, fins al 23 de novembre del 2022, a les 16:30 hores.

El plec de bases es pot descarregar gratuïtament a la web de la plataforma de contractació del sector públic https://contractacio.govern.ad/SLE_Internet. Es pot sol·licitar informació complementària a Secretaria General del Govern.