Cimera Iberoamericana: Gallardo participa en la Reunió de Ministres de Ciència, Tecnologia i Innovació

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha participat aquest dimecres en la V Reunió de Ministres i Altes Autoritats Iberoamericanes de Ciència, Tecnologia i Innovació que té lloc a Santiago de Compostel·la, Espanya. La trobada s’emmarca en les reunions ministerials prèvies de la XXVIII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern, que se celebrarà a la República Dominicana l’any 2023.

Gallardo ha intervingut en la segona taula rodona de la jornada que, sota el títol ‘Desenvolupament i implementació de l’Estratègia Iberoamericana d’Innovació’, ha estat presidida pel titular d’Educació Superior, Ciència i Tecnologia de la República Dominicana, Franklin García Fermín, i ha comptat també amb la participació dels seus homòlegs del Brasil, Cuba i Portugal.

Durant la seva exposició, Jordi Gallardo ha destacat l’aposta d’Andorra per la innovació, recordant, precisament, que el Principat com a organitzador de la XXVII Cimera va triar el lema ‘Innovació per al Desenvolupament Sostenible. Objectiu 2030 – Iberoamèrica davant el repte del coronavirus’. La innovació, ha afirmat, s’ha de posar al servei de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per a potenciar el desenvolupament sostenible, tenint en compte la dimensió social, cultural, educativa, mediambiental i econòmica, entre d’altres.

“El país ha accelerat significativament l’impuls de l’ecosistema científic, innovador, digital i emprenedor, com a vector de transformació cap a una economia i una societat més resilient, prospera i sostenible”, ha assenyalat. Un fet que el ministre ha exemplificat amb la creació d’Andorra Recerca i Innovació, que “ha permès aglutinar, enfortir i coordinar millor en una sola institució els principals agents públics que desenvolupen ciència i innovació pel desenvolupament sostenible al país”. També ha emfatitzat la importància del procés de definició i implementació de l’estratègia nacional d’innovació i emprenedoria juntament amb els actors públics i privats del sector.

El titular de Presidència, Economia i Empresa ha subratllat que el Govern ja està duent a terme diverses accions vinculades a aquest àmbit i s’ha referit al Projecte de llei d’economia digital, l’emprenedoria i la innovació, així com al foment d’Andorra com a Living Lab per tal d’obtenir un benefici compartit de les millores que aporten les noves tecnologies.

“En definitiva”, ha clos, Andorra “és un país obert a la innovació i a l’emprenedoria cap al desenvolupament sostenible”, compromès amb l’estratègia iberoamericana d’innovació.

La trobada de ministres a Santiago de Compostel·la segueix. La reunió finalitza demà amb una cerimònia de clausura a càrrec de la secretària per a la Cooperació de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), Lorena Larios; del ministre dominicà Franklin García Fermín; i de la ministra de Ciència i Innovació d’Espanya, Diana Morant.