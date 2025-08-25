Agredeix un home que li havia dit que tenia la música molt alta i després, a més, se’n va a buscar un ganivet

La matinada de dissabte, a Encamp, un home de 37 anys va ser detingut per la Policia com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral, per agressió, i contra la seguretat col·lectiva, per esgrimir una arma blanca de port prohibit. En aquest cas, l’arrest es va efectuar després que l’home agredís un altre ciutadà al carrer quan el segon li va recriminar que duia la música d’un altaveu massa alta pertorbant el descans dels veïns.
Diverses persones van intervenir per a aturar l’agressor que, en aquell moment, se’n va anar cap a l’hotel on resideix, molt a prop dels fets, i va tornar a baixar al carrer amb un ganivet d’una fulla superior a set centímetres. Quan un dels veïns el va veure, va aconseguir bloquejar la porta de l’establiment des de l’exterior perquè no pogués sortir fins a l’arribada de la Policia, que el va controlar i detenir immediatament.