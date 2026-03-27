Afers Socials obre nous espais a peu de carrer per tal de millorar l’atenció i els recursos disponibles per a la ciutadania

El Ministeri d’Afers Socials disposa de dos nous locals a peu de carrer, destinats a l’Àrea de Serveis i Programes per a la Infància, Adolescència i la Joventut i al Servei per a l’autonomia personal i d’ajudes tècniques a Andorra la Vella. Aquests espais estan situats als baixos de l’edifici de lloguer a preu assequible del carrer Roureda de Sansa, número 8. L’objectiu d’aquest canvi d’ubicació és millorar l’atenció i els recursos disponibles per a la ciutadania. Aquests serveis abans es donaven en dependències de la Creu Roja i de l’edifici Clara Rabassa, on està ubicada la seu del Ministeri.
D’una banda, els adolescents, joves i famílies en situació vulnerable disposen d’unes instal·lacions pròximes a la comunitat. I, en el cas del Servei per a l’autonomia personal i d’ajudes tècniques, l’espai s’ha concebut com un pis mostra que simula un habitatge adaptat. En aquest entorn es poden veure i provar diferents productes de suport adreçats a persones amb discapacitat i/o situació de dependència. Així mateix l’espai també compta amb material tècnic, com ara cadires de rodes, cadires de bany, grues, llits articulats i altres solucions pensades per a facilitar l’adaptació dels domicilis de les persones que ho requereixin.
A més, en les mateixes instal·lacions, també s’ubicaran els voluntaris del projecte Radars, que realitzaran trucades de seguiment a la gent gran que viu sola per a vetllar pel seu benestar i detectar possibles situacions de risc.
La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, s’ha desplaçat als nous espais, acompanyada de la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Cervós. Durant la visita, han pogut conèixer de primera mà el funcionament dels nous serveis, així com compartir impressions amb el personal que hi treballa, destacant la importància d’aquests recursos per a reforçar l’atenció social i la qualitat de vida de les persones.