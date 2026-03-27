La Diputació de Lleida referma, a la Seu, el seu suport a la Volta Ciclista a Catalunya

La Diputació de Lleida ha assistit aquest divendres en els actes de sortida de la 5a etapa de la 105a Volta Ciclista a Catalunya, celebrats a la Seu d’Urgell, amb la participació del diputat i vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica, Jordi Verdú. L’etapa ha arrencat des del des del centre de la ciutat de la capital de l’Alt Urgell, i ha iniciat un recorregut exigent fins a la Molina–Coll de Pal, una de les arribades de muntanya destacades d’aquesta edició.
Verdú ha posat en valor la importància de la Volta com “un esdeveniment esportiu de primer nivell que projecta internacionalment el nostre territori i que ens situa al mapa com a destinació esportiva i turística de referència”. En aquest sentit, ha destacat que “acollir una sortida d’etapa a la Seu d’Urgell és una oportunitat per a mostrar el potencial del Pirineu lleidatà, tant des del punt de vista esportiu com paisatgístic”.
El diputat també ha remarcat el paper de les institucions en el suport a aquest tipus d’esdeveniments: “Des de la Diputació de Lleida continuarem treballant al costat de la Volta i dels municipis perquè iniciatives com aquesta segueixin contribuint a generar activitat econòmica, dinamitzar el territori i reforçar la marca Lleida arreu”.
La Volta Ciclista a Catalunya, que enguany celebra la seva 105a edició, és una de les competicions ciclistes més prestigioses del calendari internacional, amb la participació dels millors equips i corredors del panorama mundial.