Avís taronja, per al cap de setmana, per neu i vent fort

El mal temps tornarà aquest cap de setmana, a Andorra, amb vent fort i neu, coincidint amb el Diumenge de Rams. El Servei Meteorològic Nacional ha activat un avís taronja per aquest episodi, que afectarà tot el país. El vent serà especialment intens durant la matinada i el matí de diumenge. A les valls, les ratxes poden arribar fins als 95 km/h, mentre que a les zones més altes poden superar els 130 km/h.
RTVA informa que també tornarà la neu. Dissabte començarà al nord, però durant la nit i matinada de diumenge s’estendrà a tot el país. Les temperatures baixaran i farà sensació de ple hivern, amb neu fins i tot a cotes baixes.
Pel que fa a les quantitats, es poden acumular fins a 30 centímetres als cims del nord. A 2.000 metres s’esperen entre 15 i 20 centímetres, i a 1.500 metres, uns 10. A les zones més baixes del centre i del sud, la neu serà més feble i podria deixar uns 3 centímetres.
A partir del migdia de diumenge, el vent començarà a afluixar, tot i que encara bufarà amb força. En conjunt, serà un cap de setmana amb temps complicat i un retorn puntual al fred d’hivern.
Des de Protecció Civil avisen de consells d’autoprotecció associats al fenomen:
Limitar les sortides dels col·lectius vulnerables.
Retirar els objectes dels balcons i terrasses que puguin caure per l’efecte del vent.
A casa tancar les finestres i portes durant el fenomen.
Limitar els desplaçaments a peu o amb vehicles i extremar la precaució al volant.