Afers Exteriors demana prudència als andorrans que puguin trobar-se a Veneçuela

Al Principat d’Andorra, el ministeri d’Afers Exteriors ha demanat a tots els andorrans que es trobin a Veneçuela que romanguin en zones segures i extremin la prudència. També els ha instat a mantenir-se informats i a contactar amb el ministeri en cas de necessitat. Mentrestant, entre els veneçolans residents a Andorra regna la incertesa i la preocupació, tal com ha explicat a RTVA el president de l’Associació de Residents i Empatitzants de Veneçuela al Principat, Reinaldo Márquez.
Recordar que, després de mesos de tensions, Donald Trump finalment ha complert la seva amenaça: El bombardeig de Veneçuela i la captura del seu president, Nicolás Maduro, que serà jutjat als Estats Units per narcoterrorisme, obren una nova etapa al país llatinoamericà. Trump diu que governaran el país i que s’hi estaran fins que es completi el que ha qualificat com una transició “segura”.