Els infants i les famílies d’AUTEA i de Hi arribarem! omplen de llum Soldeu amb motiu de la Copa del Món d’esquí alpí

El sector Soldeu de Grandvalira ha acollit, aquest dissabte al vespre, i per primera vegada, una baixada de llumetes especial amb la participació d’infants amb autisme, en una acció de caràcter inclusiu impulsada pel comitè organitzador de la Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026, i amb la col·laboració de les associacions AUTEA (Associació del trastorn de l’espectre autista d’Andorra) i Hi Arribarem! (Associació andorrana dedicada a fer gaudir de la muntanya a persones amb diversitat funcional). La iniciativa s’emmarca dins les accions de promoció de la gran fita esportiva, que se celebrarà a la pista Àliga del sector El Tarter de Grandvalira els dies 28 de febrer i 1 de març.
L’activitat s’ha dut a terme a la pista Bosc Fosc de Soldeu i ha comptat amb 200 participants, que han protagonitzat el descens il·luminant el traçat amb llumetes. La baixada ha volgut visualitzar, de manera simbòlica, el camí compartit cap a la meta i el paper de l’esport com a eina d’integració i cohesió social. Una part dels infants amb autisme han pogut participar activament en el descens gràcies al suport de l’Adaptive Center amb l’acompanyament de monitors especialitzats de l’Escola d’Esquí i Snowboard de l’estació, fet que ha permès adaptar l’activitat a les necessitats de cada participant. L’esdeveniment també ha incorporat una demostració d’esquí amb llums led a la pista Avet i una baixada de màquines trepitjaneu de l’estació.
Aquesta acció s’emmarca dins del compromís social del Comitè Organitzador de les Copes del Món d’esquí alpí i dona continuïtat a la línia de treball desenvolupada durant les candidatures als Campionats del Món de 2027 i 2029. Un compromís orientat a promoure un model d’esquí inclusiu, accessible i obert a tota la societat.