S’obre la preinscripció per als cursos de monitors i de directors de la FEMN

By:
On:
In: Societat
Curs de formació de monitors a Aina (Bisbat d'Urgell)
Curs de formació de monitors a Aina (Bisbat d’Urgell)

La Casa de Colònies d’Aina, a la parròquia de Canillo, prepara pel proper mes d’agost, el curs de formació de monitors i el curs de directors, que organitza la Fundació Esplais Santa Maria de Núria, FEMN. S’han obert els terminis d’inscripció fins el proper 1 de febrer. Aquest termini és exclusiu per a monitors ja membres d’esplais de la FEMN. Després, si queden places lliures, se n’obrirà un altre, destinat al Grup Sardanista Montserrat, del 2 al 15 de febrer.

Els cursos es duran a terme del 20 al 30 d’agost de 2026. I, per als directors, s’allargarà el cap de setmana del 26 i 27 de setembre. Cal posar-se en contacte amb la FEMN, omplint els formularis adjunts.



Curs de directors: https://forms.gle/hB8HKmE7j8i3pQy36

Curs de monitors: https://forms.gle/VnrHkutNvwJbPRr6A

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]