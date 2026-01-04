S’obre la preinscripció per als cursos de monitors i de directors de la FEMN

La Casa de Colònies d’Aina, a la parròquia de Canillo, prepara pel proper mes d’agost, el curs de formació de monitors i el curs de directors, que organitza la Fundació Esplais Santa Maria de Núria, FEMN. S’han obert els terminis d’inscripció fins el proper 1 de febrer. Aquest termini és exclusiu per a monitors ja membres d’esplais de la FEMN. Després, si queden places lliures, se n’obrirà un altre, destinat al Grup Sardanista Montserrat, del 2 al 15 de febrer.
Els cursos es duran a terme del 20 al 30 d’agost de 2026. I, per als directors, s’allargarà el cap de setmana del 26 i 27 de setembre. Cal posar-se en contacte amb la FEMN, omplint els formularis adjunts.
Curs de directors: https://forms.gle/hB8HKmE7j8i3pQy36
Curs de monitors: https://forms.gle/VnrHkutNvwJbPRr6A