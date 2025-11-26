En marxa la 2a edició del Premi Bagaleu, el guardó de ficció climàtica ambientada a Andorra

La Fundació BOMOSA anuncia la segona edició del Premi Bagaleu, el certamen literari que impulsa la creació en català de relats i novel·les de ficció climàtica amb Andorra com a escenari central. Després de l’èxit de la primera convocatòria, que va rebre 28 obres d’arreu dels territoris de parla catalana, el premi fa un pas endavant amb novetats en les categories i en la configuració del jurat.
Una nova edició amb dues modalitats i més dotació literària
El Premi Bagaleu 2026 incorpora dues categories diferenciades:
- Relat curt (2.000 a 8.000 paraules), amb una dotació de 1.500 €, aportats pel Govern d’Andorra. (Modalitat restringida a joves andorrans de 18 a 25 anys).
- Novel·la (40.000 a 70.000 paraules), amb una dotació de 6.000 €, un valor que s’ha vist duplicat al de la passada edició, finançats per la Fundació BOMOSA. (Oberta a tothom que sigui major d’edat independentment de la nacionalitat).
Les obres han d’estar escrites en català i emmarcar-se dins la ficció climàtica, reflectint futurs possibles i aportant mirades d’esperança, resiliència o solucions creatives davant del canvi climàtic, sempre amb una presència significativa d’Andorra.
Calendari de la convocatòria
- Novembre 2025 – Obertura de la convocatòria
- Novembre 2025 – juny 2026 – Recepció d’obres
- Octubre – novembre 2026 – Deliberació del jurat i resolució
- Març 2027 – Publicació i presentació de les obres premiades
Un jurat que es renova
La segona edició consolida un jurat ampliat, liderat de nou per Teresa Colom, escriptora andorrana i presidenta del jurat des del naixement del premi. S’hi incorporen tres noves veus, Arantxa Gimeno, tècnica en sostenibilitat, Eva Arasa, escriptora i periodista i Gonzalo Rodríguez, d’Editorial Chronos. Completen el jurat, l’escriptora Mariona Bessa. Es tracta d’un equip plural combina experiència literària, coneixement del territori i especialització en gèneres especulatius.
Amb aquesta nova edició, els Premis Bagaleu continuen evolucionant per a garantir un procés de selecció encara més rigorós i cuidat. Fins ara, el jurat llegia íntegrament totes les obres presentades. A partir d’aquest any, s’incorpora un primer cribatge professional a càrrec de la lectora editorial Laura Tomàs, que s’encarrega de fer una selecció prèvia de les propostes que passaran a valoració del jurat.
Aquest nou pas permet que el jurat disposi de més temps per a llegir amb calma, aprofundir en cada obra i dedicar més atenció als textos finalistes.
Editorial Chronos repetirà com a segell de publicació
Les obres premiades es publicaran sota el segell de Chronos, editorial especialitzada en narrativa especulativa i ciència-ficció que ja va editar el volum de la primera edició. Chronos col·labora amb autors que exploren els límits entre futur, tecnologia, paisatge i identitat.
Impulsant talent jove i la literatura climàtica en català
Amb aquesta segona edició, el Premi Bagaleu reafirma el seu compromís amb la cultura i la literatura en català, així com amb la reflexió sobre els futurs possibles i la ficció climàtica. La Fundació BOMOSA vol potenciar i donar veu al talent jove i emergent del país, i la nova modalitat del premi actua com una porta d’entrada per als joves autors andorrans que necessiten un altaveu i una oportunitat per a compartir les seves històries i imaginaris amb el món.