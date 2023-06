AE pregunta al Govern pel pla de pensions dels treballadors públics

Marcos Monteagudo en una imatge d’arxiu (Andorra Endavant)

El conseller general d’Andorra Endavant (AE), Marcos Monteagudo, ha adreçat una pregunta a Sindicatura per tal de ser resposta pel Govern. Aquesta, és relativa a la sostenibilitat del pla de jubilació dels treballadors públics.

El grup parlamentari indica que “vist l’incompliment en la darrera legislatura 2019-2023 dels compromisos polítics presos a la legislatura 2015-2019 per a garantir econòmicament la sostenibilitat i la viabilitat del pla de pensions dels treballadors públics, si el Govern ha previst una partida pressupostària en el proper Projecte de Llei de Pressupost de l’Estat per al 2024 per a fer front al compromís que es va fer anteriorment amb el ministre Cinca”.

En cas de resposta afirmativa, Andorra Endavant vol saber quin import es preveu per a aquesta partida pressupostària.