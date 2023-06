43 països estaran representats a l’Spartan Race

Imatge d’una edició anterior de l’Spartan Race (Comú d’Encamp)

Arriba a Encamp una nova edició de l’Spartan Race, els dies 9, 10 i 11 de juny, amb una edició especial ja que s’acollirà el Campionat d’Europa del 2023. Una vegada mes, la parròquia d’Encamp ha estat escollida per l’organització per a ser un enclavament idíl·lic a efectes logístics i d’entorn natural.

L’esdeveniment esportiu, que una vegada més es desenvoluparà amb la col·laboració d’Andorra Turisme, es torna a ubicar al centre d’Encamp amb punt de sortida a la zona de l’antic Prat Gran i arribades a la plaça dels Arínsols i comptarà amb totes les seves modalitats clàssiques: Ultra, Beast, Super, Sprint i Kids.

Andorra es preparà durant tota la setmana vinent per a rebre més de 5.500 participants durant el cap de setmana, en la que serà la vuitena edició d’aquesta prova, totalment consolidada al país, per ser una destinació espectacular i imprescindible per a tots aquells que vulguin gaudir no només de l’esport, sinó també de turisme, natura, gastronomia d’alta muntanya, anar de compres i relaxar els sentits en una de les curses més singular dels circuits Spartan que, enguany, pren un caire encara més internacional amb una representació de 43 països entre els participants.





Afectacions de la mobilitat durant l’esdeveniment

El Comú d’Encamp tancarà la circulació de la zona centre de la vila, concretament l’avinguda de Joan Martí, des de la plaça dels Arínsols fins a la rotonda de Prat de Genil, per la cursa des del divendres 9 de juny a les 10:00 i fins a les 15:30 , i de les 17:00 del mateix divendres fins al diumenge a les 21:00, ja que està previst que tota la zona de Sant Miquel i Arínsols acullin vàries proves i l’arribada de totes les curses. Només es permetrà el pas als veïns i vehicles amb abonament a l’aparcament.

Les parades d’autobús de les línies nacionals L2 i L4 i les de l’Uclic es desplacen uns metres de la ubicació actual, ja que no circularan els autobusos des de la plaça dels Arínsols fins a la rotonda de Prat de Genil. S’habilita la parada a la rotonda a l’inici del carrer del Mirador, per un costat, i una altra, davant de la benzinera del vial de l’Obac, des del divendres a les 9:15 hores fins al diumenge a les 22 hores.

Pel que fa a la mobilitat, cal afegir el tancament de diverses zones d’aparcament per la ubicació de proves de la cursa i material de muntatge: aparcament de Sant Miquel a partir del divendres i fins al dilluns 12 de juny, aparcament de Prat de l’Areny, des de dimecres 7 de juny fins a dilluns 12 de juny, zona blava de les Feixes del Funicamp, des de dijous 8 de juny i fins al dilluns 12 de juny, zona blava de Prat de Baró, fins al 12 de juny, i una part de la zona blava de Les Pardines, des de dimarts 6 de juny fins a dilluns 12 de juny.

L’aparcament soterrat d’Arínsols estarà operatiu, però amb entrada i sortida exclusivament per la part de la Travessera del Jardí, des de les 7 fins a les 23 hores, des de divendres 9 de juny fins diumenge 11 de juny.

A més, el Comú d’Encamp habilita durant els dies de l’Spartan Race dues zones d’aparcament provisional a la zona de l’antic càmping Internacional.





Mapa d’ubicacions de l’Spartan 2023