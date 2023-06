Andorra participa a la cimera de l’EPC, a Moldàvia

Espot, segon per l’esquerra, a primera fila, a la cimera de l’EPC a Moldàvia (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha participat en la segona Cimera de la Comunitat Política Europea (EPC) que ha reunit 47 països a la ciutat de Chisinau a Moldàvia, amb la finalitat de promoure el diàleg i la col·laboració en les grans qüestions que afecten la comunitat europea. Les discussions de la segona cimera de l’EPC s’han centrat en l’impuls de la cooperació per la pau i la seguretat al continent; la resiliència energètica i l’acció climàtica i les interconnexions a Europa per a un continent millor connectat i més estable.

Espot ha participat en la taula rodona temàtica referent a les Interconnexions a Europa, en l’àmbit social, digital, del transport i l’energia. Aquest fòrum de discussió ha estat copresidit per Moldàvia i Espanya, i han participat alts mandataris d’Alemanya, Hongria, Malta, Portugal, Grècia, Albània, Dinamarca, Croàcia, Mònaco i Armènia.

La discussió s’ha centrat en les millores de les xarxes de transports i connexions transfrontereres, el reforç de les interconnexions energètiques, la necessitat d’impulsar els lligams i les connexions entre els ciutadans europeus reduint els costos i la promoció de la connectivitat digital. En la seva intervenció, el cap de Govern, ha reiterat l’agraïment per poder participar en la Cimera de la Comunitat Política Europea, un fòrum que permet construir aliances i estrènyer lligams entre els països europeus, que comparteixen reptes comuns en àmbits tan importants com les polítiques de sostenibilitat, la mobilitat, la connectivitat i en l’àmbit de l’energia.





Agenda bilateral

En el marc de la celebració de l’EPC, el cap de Govern s’ha reunit amb el primer ministre d’Hongria, Viktor Orbán, amb el qual ha abordat l’estat de la negociació d’Andorra amb la UE per a l’Acord d’associació. Espot ha explicat al seu homòleg hongarès l’objectiu de tancar les negociacions el segon semestre de 2023, sota la presidència espanyola al Consell de la UE. Espot ha agraït a Orbán el suport i la col·laboració d’Hongria cap a Andorra des de l’inici de les negociacions amb la UE. En aquest sentit, el primer ministre hongarès ha mostrat la voluntat de continuar col·laborant i, més, tenint en compte que Hongria tindrà la presidència del Consell de la Unió Europea durant el segon semestre de 2024.

Ambdós mandataris han coincidit en l’oportunitat de desenvolupament econòmic i social que representa per a Andorra l’Acord d’associació amb la UE i també del benefici per a Europa d’enfortir la comunitat amb països com el Principat.

Finalment, Espot i Orbán han tractat diferents àmbits de la cooperació bilateral i s’han mostrat satisfets de la recent entrada en vigor, el passat mes de desembre, del Conveni de no doble imposició entre els dos països. Finalment, han acordat impulsar el Protocol d’Entesa existent entre Andorra i Hongria en matèria de turisme; en aquest sentit, el cap de Govern, ha convidat Hongria a participar en el Congrés de Neu i Muntanya que se celebrarà el 2024.

En el decurs de la jornada Espot ha tingut l’oportunitat de reunir-se amb el primer ministre de la República de Portugal, António Costa, que ha felicitat el cap de Govern pel seu recent nomenament i pels resultats dels comicis celebrats el mes d’abril. Espot ha pogut explicar a Costa quins reptes té plantejats el Govern per als pròxims anys, amb el focus en l’Acord d’Associació amb la UE, l’accés a l’habitatge a preu assequible i la transició energètica.

Així, han tractat el procés d’acostament d’Andorra a la UE i la voluntat de cloure les negociacions el segon semestre de 2023, sota la presidència espanyola al Consell UE. En aquest sentit, Espot a traslladat a Costa el compromís del Govern d’establir un pacte d’estat, amb la voluntat de fer partícips totes les forces polítiques representades al Consell General de les posicions de negociació i amb la finalitat de debatre de la manera més ampla possible el projecte d’Acord d’associació per tal de disposar de les posicions més consensuades i més sòlides possibles a la taula de negociació.

El cap de Govern i el primer ministre portuguès també han tractat les relacions bilaterals i més concretament l’obertura del Consolat Portuguès a Andorra a finals del 2023, que facilitarà els tràmits administratius als ciutadans andorrans d’origen portuguès.

Durant la jornada de treball a Moldàvia, el cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat del secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba i de l’ambaixadora d’Andorra a la UE, Esther Rabasa, ha mantingut una reunió amb el ministre d’Estat del Principat de Mònaco, Pierre Dartout, en la qual han fet seguiment del curs de les negociacions amb la UE per a la conclusió de l’Acord d’Associació.

Ambdós mandataris s’han mostrat satisfets de la seva participació a la Cimera de la Comunitat Política Europea on han pogut exposar el punt de vista dels Petits Estats en les grans qüestions que afecten el continent europeu. Un escenari privilegiat, han coincidit, per a mostrar les especificitats particulars que defineixen Andorra, Mònaco, com a països propis i independents.

Durant la reunió s’han pogut analitzar els avenços realitzats en els primers mesos de l’any, des de la perspectiva dels dos països i s’han identificat els propers passos a seguir tant en les negociacions conjuntes com en els aspectes que es negocien bilateralment amb la UE.

En la trobada, Dartout ha felicitat Espot pel resultat de les eleccions generals, celebrades a l’abril i han coincidit que la revàlida del Govern Demòcrata permetrà seguir cooperant en el procés de les negociacions amb la Unió Europea.

En el marc de la Cimera de la Comunitat Política Europea, Xavier Espot, també ha pogut conversar amb la presidenta de la República de Moldàvia, Maia Sandu, a qui ha felicitat per l’organització de l’esdeveniment i ha mostrat la seva solidaritat i suport per les conseqüències derivades del conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna en aquest país.

També ha saludat i intercanviat impressions, entre d’altres, amb el primer ministre de Bèlgica, Alexander de Croo; al president de la Confederació Suïssa, Alain Berset; amb el primer ministre d’Armènia, Nikol, Pachinian i finalment amb el president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez.