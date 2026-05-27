El projecte per a convertir l’edifici CATSA en un centre d’innovació segueix progressant

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, l’adjudicació dels treballs de redacció del projecte i direcció de les obres de rehabilitació de l’edifici CATSA, a Sant Julià de Lòria, com a centre d’innovació. Després de la convocatòria del concurs públic a tal efecte per aquest projecte, l’oferta escollida ha estat la formada pels arquitectes Sònia Palau i Bonaventura Riberaygua per valor de 270.000 euros. Amb la reforma, l’antic edifici de la Cooperativa Andorrana de Tabacs, CATSA, es convertirà en un pol de recerca i innovació de primer nivell, amb laboratoris R+D+i, espais per a startups, centres universitaris i zones per a corporacions que apostin per la innovació. El nou edifici conservarà les sigles CATSA, com a Centre Andorrà de Tecnologies i Solucions Avançades.
La futura instal·lació és un dels projectes destacats del Pla Nacional per a la Innovació i la Diversificació econòmica del Govern; un Pla per al qual l’executiu vol incrementar la inversió en innovació passant de l’1% el 2025 fins al 7-8% en 10 anys del PIB, amb l’objectiu d’atraure i crear activitat d’alt valor afegit i convertir Andorra en un referent internacional en aquest àmbit.
Amb aquesta finalitat, i amb l’aposta determinada del Govern a desenvolupar projectes a favor de la diversificació econòmica del Principat, el pressupost del 2026 inclou una nova partida de 5 milions d’euros, sent la més important que s’hi ha destinat fins a l’actualitat.
L’edifici de l’antiga Cooperativa Andorrana de Tabacs SA (CATSA), d’una superfície de 2.886 m2 i construït l’any 1962, va ser una de les fàbriques de tabac que va desenvolupar una important activitat fins al seu tancament el 2010, i va formar part de la història del tabac i del patrimoni industrial del país. El Govern i el Comú de Sant Julià de Lòria van formalitzar el 25 de març de l’any 2025 la seva compra, amb l’objectiu que aquest espai històric pugui acollir projectes estratègics i d’interès nacional, i alhora preservar el patrimoni cultural del país. L’immoble es va adquirir per un valor de 4,2 milions d’euros, sufragats a parts iguals el Govern i el Comú lauredià.