Adjudicades les obres de millora de la xarxa d’aigua del Pas

Consell de Comú, aquest dijous, a Encamp (Comú d’Encamp)

A Encamp, el Consell de Comú ha adjudicat la construcció d’una nova línia de transport de l’aigua potable al Pas de la Casa, entre l’Estació de Tractament d’Aigua Potable d’Abelletes i el dipòsit de Costa Rodona. La finalitat d’aquesta obra és que l’aigua del dipòsit de Costa Rodona del Pas de la Casa i la del futur dipòsit del Cap del Port, arribi tractada a través de l’ETAP d’Abelletes.

Els treballs consistiran en la instal·lació d’una estació de bombeig als dipòsits de l’ETAP d’Abelletes, la canonada entre l’ETAP i el dipòsit de Costa Rodona i la instal·lació de tots els elements de control per a garantir el seu òptim funcionament. Les obres s’han adjudicat per un import de 460.025,29€ IGI no inclòs, i s’iniciaran a finals de maig de 2025 quan la neu es fongui i permeti treballar a la zona. Les obres duraran uns 3 mesos, aproximadament.

L’any 2019 varen finalitzar les obres de construcció de l’ETAP Abelletes, una planta completament automatitzada que permet fer el seu control gestió a distància. La incorporació del dipòsit de Costa Rodona “suposarà una millora important de la qualitat de l’aigua, pel seu pas per l’estació de tractament, i una avanç en el control i gestió de la xarxa, ja que quedarà tota integrada”, en paraules de la cònsol major, Laura Mas. La cònsol també ha detallat que “aquesta inversió permetrà també a futur la construcció de la línia que portarà l’aigua fins al Cap del Port”.





Ampliació de l’abocador de terres del Maià, en marxa el projecte per a obrir la segona fase

El Comú d’Encamp adjudica la redacció del projecte d’ampliació de la primera fase de la Zona 2 de l’abocador de terres del Maià que s’assigna a la UTE– SERVEIS D’ENCAMP 2024 formada per Suport i Gespro per un import de 47.917,41 €. Aquesta primera fase permetria abocar 400.000 m3 i en una segona fase arribar fins als 900.000 m3.

Des de l’any 2005 el Comú d’Encamp disposa de l’autorització per al dipòsit de terres a la zona del Maià. Aquest dipòsit de terres s’ha situat en la Zona 1, de les quatre que preveia el primer estudi. En breu s’arribarà al límit d’abocament d’aquesta primera zona que al llarg des anys s’ha anat omplint amb tres fases, tot realitzant els treballs de revegetació corresponents. En paraules de la cònsol major, Laura Mas, “la voluntat del Comú d’Encamp és de seguir disposant d’aquest emplaçament per al dipòsit de terres i donar resposta a una necessitat de la parròquia i del país”. Mas ha afegit que un cop tinguem el projecte l’execució de les obres es preveurà a partir de la primavera de 2025.

El projecte consistirà en la preparació del terreny, estesa i compactació de les terres aportades, col·locació de les geo-xarxes del mur de peu i restauració dels talussos resultants.





Adjudicació de 14 pisos del Pas per a habitatge destinat a treballadors temporals del sector de la neu

El Comú ha adjudicat 14 pisos d’1, 2 i 3 habitacions amb traster i plaça d’aparcament a l’empresa SAETDE per tal de destinar-los a habitatge per a treballadors temporers del sector de la neu. Els pisos retornaran al Comú un cop finalitzada la temporada.

El Comú ingressarà de l’empresa adjudicatària 51.300 €. L’empresa no podrà repercutir als treballadors l’import del lloguer més enllà del 2,5% estipulat en les bases.

Tal i com preveia el conveni signat amb el Govern d’Andorra per a la cessió dels pisos de la Solana del Pas de la Casa per a incrementar el parc públic d’habitatge, els pisos que no fossin adjudicats en la primera convocatòria, retornarien al Comú per tal de poder-los destinar, tal i com ha indicat la cònsol major, a “resoldre una altra problemàtica a nivell de país com és l’allotjament dels treballadors temporers”.





Informe d’execució del tercer trimestre

Durant la sessió del Consell de Comú s’ha presentat l’informe d’execució pressupostària del tercer trimestre per part del conseller de Finances, Nino Marot. Ha explicat que, a data 30 de setembre, el pressupost 2024 del Comú d’Encamp presenta un superàvit a de 5.695.867,12 euros, però cal tenir en compte que fins a 31 de desembre queden molts capítols de despesa pendents d’executar que pel decalatge temporal entre la comptabilització dels ingressos i l’execució de la despesa, donen una xifra de superàvit provisional i que diferirà a final d’any.

Pel que fa a l’endeutament, Marot l’ha situat a 30 de setembre a un rati de endeutament disposat al voltant del 45%.





Aprovació del nou reglament de biblioteques

El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha presentat el nou reglament de biblioteques. Un nou text normatiu que actualitza la normativa existents per a adequar-se al funcionament real d’aquests equipaments culturals i que recull les especificitats del servi actualment. El treball s’ha realitzat de forma coordinada amb altres biblioteques comunals i el resultat és un nou reglament, que entre altres punts, amplia el servei a persones que no resideixen habitualment a Andorra, però són usuaris habituals de la biblioteca.





Aprovació de l’Ordinació reguladora de la Intervenció Comunal del Comú d’Encamp i de l’exercici del control pressupostari

El Comú d’Encamp ha aprovat l’Ordinació que dona compliment al desplegament reglamentari de la llei de les finances comunals, que té per objectiu desplegar els drets i deures dels interventors, a fi de garantir una seguretat jurídica en l’exercici de les seves tasques, així com d’establir els límits de les seves responsabilitats, i les conseqüències en cas d’omissió d’aquestes. Entre d’altres aspectes, el document és especialment interessant i convenient perquè detalla de manera exhaustiva les diferents àrees sotmeses a control i defineix com i quan s’ha de fer aquest control.

La cònsol major ha explicat que “el text ha estat treballat amb la resta de comuns, mitjançant una primera proposta dels Interventors, revisió posterior de la Reunió de Cònsols i aprovació de cada comú”. La cònsol ha manifestat que “fem un nou pas endavant per a seguir establint mecanismes que garanteixin la bona gestió comunal i dels recursos públics”.