339 donacions de sang al Lycée Comte de Foix

Imatge d’una campanya anterior de donació de sang (Creu Roja Andorrana)

Segons ha informat Creu Roja Andorrana, la darrera campanya de donació de sang que ha tingut com a escenari el Lycée Comte de Foix ha estat tot un èxit, amb un total de 339 donants, dels quals 66 eren nous donants, superant considerablement la xifra de l’any anterior, que va ser de 236 donants. Pel que fa a la donació de medul·la òssia, la xifra es situa en 21 donants.

Balanç anual 2024

Així doncs, l’any 2024 tanca amb una xifra de 1.530 donants, superant la de 2023, que va ser de 1.460 donants. Durant l’any 2024, s’han registrat 322 nous donants, una xifra que supera la de 2023, que va ser de 281 nous donants. Aquest increment reflecteix una conscienciació creixent sobre la importància de donar sang, ja que la donació no només ajuda els altres, sinó que també afavoreix l’activació de les cèl·lules pròpies del donant, amb beneficis tant per a la salut individual com per a la col·lectiva.





Dates de les pròximes campanyes de donació de sang per al proper any 2025

Prat del Roure : 4, 5, 6 de febrer (Organitzat per les escoles Andorranes)

: 4, 5, 6 de febrer (Organitzat per les escoles Andorranes) Poliesportiu d’Andorra la Vella : 7 d’abril (Organitzat pel BC Andorra)

: 7 d’abril (Organitzat pel BC Andorra) Escola Sant Ermengol : 10, 11, 12 de juny

: 10, 11, 12 de juny Universitat d’Andorra : 16, 17, 18 de setembre

: 16, 17, 18 de setembre Lycée Comte de Foix: 19, 20, 21 de novembre

Les campanyes de donació de sang no haurien estat possibles sense el suport del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i l’Organització Catalana de Trasplantaments, així com la resta de col·laboradors que han fet possible l’èxit de les campanyes. “Volem agrair-los la seva implicació i col·laboració en tot moment. També volem expressar el nostre agraïment a totes les persones que han participat en les campanyes per la seva solidaritat i compromís”, manifesten des de Creu Roja Andorrana.