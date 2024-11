Myandbank celebra el segon aniversari amb 20.000 clients

L’edifici de Myandbank (Andbank)

Myandbank, el banc 100% digital d’Andbank, celebra aquest dijous, dia 28 de novembre, el segon aniversari. Durant aquests dos anys, el banc ha assolit més de 19.800 clients i ha duplicat el seu volum de negoci respecte a l’any anterior, un 215% més respecte al primer any, amb més de 175 milions d’euros gestionats. L’entitat s’ha posicionat com a pionera en la democratització de productes d’estalvi i d’inversió ampliant les seves carteres a 6 perfils de risc per a invertir a partir de 150 euros, i amb una gamma continua d’ofertes de dipòsits, com ara el dipòsit al 3% amb bonificació del 0,25% a 3 o 6 mesos disponible fins a final d’any.

Des del seu llançament, el banc ha abonat més d’1,4 milions d’euros amb el seu compte remunerat al 2% i amb la campanya “Inverteix mentre gastes” per la qual es retorna el 3% de les compres que s’efectuïn amb la targeta a tothom que tingui una cartera automatitzada, ha permès la reinversió de més de 66.000 euros fins avui. Així mateix, més de 1.800 clients han contractat les carteres gestionades, que han obtingut altes rendibilitats.

Nous productes

Compte Júnior i Mini

Myandbank ha llançat els comptes Junior, dirigits als joves d’entre 12 i 17 anys, i el Mini que se centra en els més petits, de 0 a 11 anys. Ambdós comptes estan remunerats al 2 %. Mentre el compte Mini és exclusivament consultiu, amb accés limitat a les funcionalitats permeses, el compte Junior és un compte operatiu amb el qual el jove pot realitzar diferents transaccions, com ara: enviar i rebre diners amb Bizum, fer transferències gratuïtes i gaudir de la targeta Junior, que està identificada amb el nom del jove sense cap cost.

Assegurances

Sobre Myandbank

Myandbank és la primera solució Fintech amb base a Andorra, que pertany a un gran grup financer andorrà. Està destinada a tota mena de perfils d’usuaris residents a Andorra, clients o no d’Andbank.

El nou banc digital compta amb Bizum a Andorra, la possibilitat de fer transferències nacionals i internacionals sense comissió, un compte remunerat al 2% fins a 50.000 euros i una targeta de dèbit gratuïta. A més compte amb la possibilitat d’invertir en carteres automatitzades i a més de 500 fons d’inversió de les gestores internacionals amb més reconeixement del mercat.

La web (www.myandbank.com) i l’app, disponible a Apple Store i Google Play, estan dissenyades per a què l’usuari es mogui de manera àgil i intuïtiva. Myandbank compta amb perfil a Twitter, Instagram i Linkedin des d’on es podrà seguir l’actualitat i les novetats que vagi incorporant Myandbank. (@Myandbank).

Myandbank disposa de suport telefònic en el cas que algun usuari necessiti ajuda o tingui algun dubte en algun del procés per a donar-se d’alta. Així mateix, hi ha disponible un correu electrònic al qual els interessats poden enviar les seves consultes en horari no laboral. El correu és hola@myandbank.com i el telèfon +376 881 960.