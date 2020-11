Actua posa en marxa un portal informatiu per a potenciar la internacionalització de les empreses

Actua Empresa ha presentat aquest dilluns, 23 de novembre del 2020, el Portal d’Internacionalització d’Empresa d’Actua (www.portalempresa.actua.ad), una plataforma digital d’internacionalització i negocis amb informació destinada a les empreses andorranes que volen preparar-se i fer negocis a l’exterior. A través aquesta eina, es pot obtenir tot tipus d’informació sobre com preparar-se, què tenir en compte a l’hora de vendre arreu del món, aspectes tècnics de la internacionalització com les assegurances, Incoterms i, el que és més important, accés a dades i coneixement de valor concret que faciliten l’accés a informació de mercats, licitacions internacionals, contactes i estadístiques d’importació i exportació.

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, i president d’Actua, Jordi Gallardo, ha assenyalat que el Portal “està destinat a les empreses andorranes que ja estiguin venent a mercats de fora del país o a les que estiguin interessades en començar a fer-ho o valorar-ho”. En aquest sentit, Gallardo ha explicat que “una part del contingut és de lliure accés i per accedir a la resta l’empresa s’haurà d’inscriure`s gratuïtament especificant l’NRT de l’empresa”.

Per la seva banda, la directora d’Actua Empresa, Judit Hidalgo, ha realitzat diverses demostracions de l’eina i ha destacat el potencial de coneixement que ofereix, com: “Informació actualitzada i complerta sobre països i mercats, dades d’importacions i exportacions de productes concrets, eines per trobar clients a l’estranger, identificadors de fires, i recerques de licitacions publiques i privades d’arreu del món, fins i tot amb la possibilitat de crear alertes per estar actualitzats”.

Hidalgo també ha explicat que a través del Portal empresa d’Actua “els exportadors poden realitzar un auto-diagnòstic que els hi permetrà identificar els factors que limiten el seu creixement internacional i conèixer noves oportunitats”.

L’eina també és un banc d’informació que ofereix informació i milers de dades per: accedir a consells a tenir en compte a l’hora d’exportar; consells en quant a l’elecció dels mercats objectius; idees sobre com preparar un viatge de negocis o una fira; com triar el millor canal de venda internacional; temes tècnics: incoterms, marques internacionals, mitjans de transport, documentació, …; eines per a calcular els costos i preus de l’exportació.