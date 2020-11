Tres noves defuncions per coronavirus aquest cap de setmana a la Seu d’Urgell

La Seu d’Urgell ha registrat aquest cap de setmana tres noves defuncions per coronavirus, que eleven a 14 el nombre de morts des de l’inici l’agost passat de l’actual segona onada de la pandèmia. Les noves víctimes de la malaltia eren residents de la Llar de Sant Josep, on s’ha detectat un brot de COVID-19 que de moment ja suma més de 60 contagiats, entre usuaris i professionals.

A l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu, ara hi ha 6 ingressats amb coronavirus a la Fundació Sant Hospital, als quals cal sumar 94 positius més que romanen aïllats a domicili. També hi ha 306 contactes directes no positius igualment confinats.

Totes aquestes dades mostren una tendència a la baixa, com també ho fan el risc de rebrot, que per primer cop les darreres setmanes baixa dels cinc-cents punts i ara és a 481 (-129 respecte d’ahir), i la taxa de reproducció del virus, a 0,79 (-0,12). El mateix passa a nivell comarcal. El perill de rebrot a l’Alt Urgell és a 383 punts; i la Rho7, a 0,77. A la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, ambdues dades estan respectivament a 441 i 1 0,83. I al conjunt de Catalunya, a 293 (per primer cop les darreres setmanes baixa per sota de 300) i a 0,78.

Més percentatge de positius a l’Alt Urgell

La dada més negativa ara mateix a l’Alt Urgell és que el percentatge de positius dels nous tests (12,06%) és força per damunt de la de la regió pirinenca (9,33%) i de Catalunya (7,22%). Un fet en el qual hi influeix el brot detectat a la Llar de Sant Josep. Sobre aquest fet, l’Ajuntament de la Seu ha explicat que divendres passat un total de 26 padrins contagiats han estat traslladats a Puigcerdà, amb l’objectiu de garantir una millor sectorització de la residència urgellenca i l’aïllament dels contagiats.

L’alcalde de la Seu i president de l’FSH, Jordi Fàbrega, ha demanat extremar la precaució a partir d’avui dilluns tenint en compte la represa de diverses activitats a nivell tant econòmic com lúdic, cultural i esportiu. Fàbrega afirma que ara és “un moment molt delicat”, perquè malgrat la tendència a la baixa encara és alta la incidència del virus, tal com ho demostra el fet que a Catalunya encara hi ha 2.116 ingressats als hospitals per aquest motiu (19 d’ells a l’Alt Pirineu i Aran) i que hi ha 514 pacients a les UCI.