Reproduïda l’obra ‘L’aparició del mont Gàrgan’ del retaule de Sant Miquel de Prats

L’Àrea de Béns Mobles del Departament de Patrimoni Cultural continua apostant per les reproduccions d’obres i la difusió de les mateixes. És per aquest motiu que el passat 2019 es va encarregar a la tallista i restauradora Íngrid Forell, de l’empresa ‘De Vell a Bell Restauració’, una còpia fidedigna de la tercera taula ‘L’aparició del mont Gàrgan’ que forma part del retaule de Sant Miquel de Prats.

Així, i des del passat mes d’octubre, l’església de Sant Miquel de Prats de Canillo exposa aquesta tercera còpia que llueix, juntament amb les altres dues, en un lateral del temple. Els tres elements recorden, ni que sigui parcialment, l’existència d’unes de les obres majors de la retaulística andorrana i la seva història particular. Les tres obres, malgrat ser unes reproduccions, enriqueixen també l’interior de l’església.

Procés de reproducció

Forell ha invertit uns quatre mesos aproximadament i, tal com marquen els principis bàsics de tota reproducció, ha realitzat la còpia lleugerament més gran (uns mil·límetres) per evitar així que es pugui confondre amb l’original. El suport està fet a partir de tres llistons de fusta de pi, units entre sí per mitjà d’un acoblament pla i reforçats per dos llistons travessers adherits amb cola i cargols. Posteriorment, s’hi ha aplicat una capa de preparació tradicional, feta a base d’un aglutinant orgànic de cola de conill i blanc d’Espanya (una càrrega de carbonat càlcic). Aquesta capa de preparació no només permet unificar la superfície a pintar i facilita l’adhesió de la pintura al suport, sinó que també redueix els efectes dels moviments del suport sobre la capa pictòrica.

Pel que fa a la pintura pròpiament dita, aquesta s’ha fet a partir d’una imatge en color i d’alta resolució que va ser facilitada per Crèdit Andorrà, propietari de l’obra. En primer lloc, s’ha traspassat el dibuix al suport ja preparat tot projectant la imatge amb l’ajuda d’un projector de llum. Tot seguit s’ha procedit a pintar la taula. A aquest efecte, el material triat ha estat una pintura utilitzada per a la restauració d’obres ja que aquesta opció facilita la seva execució i aporta estabilitat i resistència quant als pigments a la llum i a l’envelliment. Pel que fa a les zones daurades de l’escena s’ha aplicat, primer, una capa de bol vermell i, després, la fulla d’or batut de 23,75 kts. Per acabar, i per tal de protegir la pintura i prevenir-la del deteriorament, s’ha aplicat vàries capes de vernís setinat en esprai.

L’obra reproduïda i el context

En l’obra s’hi representa el famós miracle de l’arcàngel sant Miquel al mont Gàrgan. La llegenda diu que al Gàrgan, a un ric ramader de la localitat de Siponto, al sud-est d’Itàlia, se li va extraviar un dels seus bous i que, quan finalment el va trobar, emprenyat pel comportament de l’animal, li va disparar una fletxa enverinada. Miraculosament, la fletxa va ser desviada pel vent i es va clavar a l’ull del mateix ramader, evidenciant la voluntat de l’arcàngel Miquel perquè en aquesta muntanya d’Itàlia se li erigís un santuari.

Pintat i daurat per Miquel Ramells i Guiu Borgonyó respectivament, entre el 1535 i el 1540, el retaule major de Sant Miquel de Prats és, juntament amb el retaule de Sant Joan de Caselles (dels mateixos autors), una obra mestra de la retaulística andorrana de l’època moderna. D’estil renaixentista, la iconografia està dedicada a la vida de sant Miquel Arcàngel, (sant força popular en el culte andorrà), i s’hi poden veure escenes com ara l’episodi al mont Gàrgan, el combat de sant Miquel contra el dimoni i el moment de pesament de les ànimes amb sant Pere al fons obrint la porta als escollits. Pel que fa a la predel·la, es relaten les escenes de la Passió i Crucifixió de Jesucrist.

Malauradament, l’obra va ser venuda l’any 1926 al marxant d’art català Josep Bardolet qui el va vendre a la Galeria Costa de Palma de Mallorca. Més tard algunes peces del retaule es localitzen al Palau March de la mateixa ciutat. El 1991 el Govern d’Andorra aconsegueix comprar la taula ‘La victòria de Sant Miquel’ sobre els àngels rebels, i els anys 2006 i 2011 és el banc Crèdit Andorrà qui adquireix als successors de la família March i en una subhasta internacional la predel·la del retaule i la taula ‘L’aparició del mont Gàrgan’. La primera taula es guarda a les reserves de Patrimoni Cultural i les dos que Crèdit Andorrà va comprar formen part de la col·lecció Fons d’Art de l’entitat bancària. No se sap res de la resta de taules que composen el retaule (4 taules, guardapols i fragments de cels estrellats).