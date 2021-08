Acostumar-se a un nadó

Us donem alguns consells perquè la vostra mascota s’acostumi a l’arribada d’un nadó a la família.

• Eviteu utilitzar la força. Això pot espantar la mascota. Si la mascota es comporta de manera territorial, els lligams entre ella i el nadó seran més difícils de crear.

• Deixeu que la mascota ensumi les coses del nadó, així s’adaptarà a l’olor del nadó.

• Camineu prop de la vostra mascota amb el nadó en braços, mantenint una distància a l’hora de jugar.

• Apropeu-vos a la vostra mascota quan estigui adormida. No deixeu que el nadó la toqui encara, però deixeu que l’observi.

• Deixeu passar el temps i observeu el comportament d’ambdós quan estiguin a prop. La paciència és la clau: si no hi ha diferència, seguiu intentant fer que es coneguin; si sembla que hi ha una reacció negativa, és millor mantenir la mascota allunyada del nadó fins que la mascota se senti còmoda; si hi ha un ambient positiu i tranquil entre ambdós, intenteu fomentar més la interacció.

• Seieu amb el nadó a les cames allà on la vostra mascota li agradi estar. Feu que la mascota interactuï amb el nadó i deixeu que l’animal l’ensumi i que el nadó li toqui el pèl.

Per Tot Sant Cugat

Font es.wikihow.com