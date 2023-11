Acord marc de col·laboració amb Mastercard per a generar noves sinergies en matèria de digitalització

Un home amb el mòbil i la tarja de crèdit a les mans (SFGA)

El Govern ha aprovat aquest dimecres la signatura d’un Memoràndum d’Entesa (MOU) amb l’empresa Mastercard per a seguir avançant en el procés de digitalització del país i crear un ecosistema digital robust. Més enllà que l’empresa tecnològica global operi principalment en el sector dels pagaments, també treballa en solucions innovadores per a digitalitzar les transaccions i alinear les empreses, els governs, les organitzacions no governamentals i les institucions amb la finalitat de crear les condicions necessàries per a promoure l’economia digital i generar un creixement inclusiu.

L’objectiu principal d’aquest MOU és establir un marc de cooperació mútua per a explorar possibles accions conjuntes en àmbits relacionats amb la promoció i l’impuls de la transformació digital i l’aplicació de les eines digitals, així com per a explorar la possibilitat d’impulsar la celebració de convenis futurs sobre accions concretes que afavoreixin l’estratègia digital del Govern, tenint en compte els objectius de l’Estratègia d’Andorra dins el seu Programa de Transformació Digital.

La cooperació es durà a terme inicialment en cinc àmbits diferents: la ciberseguretat, l’exploració de vies per a donar suport i/o accelerar la transformació digital de les petites i mitjanes empreses del Principat d’Andorra de manera segura i basada en les estàndards de ciberseguretat, la transformació digital de l’Estat i creació de capacitats, iniciatives tecnològiques per a desenvolupar iniciatives i tecnologies per a seguir potenciant el turisme a Andorra, i treballar per a potenciar la digitalització del sistema de pagaments al país.

Així, l’entesa permetrà seguir l’estratègia implementada per la secretaria d’Estat per a acompanyar el sector en la necessària digitalització d’aquelles petites i mitjanes empreses del país i potenciant l’impuls a l’actual Programa de Digitalització d’Empreses (PDE).